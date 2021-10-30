30 Ekim 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

02:45 Savaşın Efsaneleri

03:40 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

04:30 Muhteşem Kraliçe

06:50 Yeşil Deniz

09:35 Kıbrıs Zafere Doğru

12:40 Buradayım: 91 Saat Sonra

13:10 Teşkilat

16:40 Bizim Köyün Kızları

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı