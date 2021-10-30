Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:45 Savaşın Efsaneleri
03:40 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
04:30 Muhteşem Kraliçe
06:50 Yeşil Deniz
09:35 Kıbrıs Zafere Doğru
12:40 Buradayım: 91 Saat Sonra
13:10 Teşkilat
16:40 Bizim Köyün Kızları
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 30 Ekim 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika