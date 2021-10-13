ABD'nin büyükelçilik çalışanlarında Havana Sendromu belirtileri görüldü - Son Dakika

ABD'nin Kolombiya'daki Bogota Büyükelçiliği çalışanlarında gizemli hastalık olarak bilinen Havana Sendromu belirtileri görüldü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın gelecek hafta yapmayı planladığı Kolombiya ziyareti öncesi Bogota Büyükelçiliği'nde Havana Sendromu alarmı verildi. ABD'nin Bogota Büyükelçisi Philip Goldberg basına yaptığı açıklamada, Eylül ayı ortasından bu yana 2 büyükelçilik çalışanında Havana Sendromu belirtileri görüldüğünü doğruladı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque Marquez, ABD'li yetkililerin liderliğinde olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İlk olarak 2016'da Küba'da ve daha sonra farklı ülkelerde görevli ABD'li diplomat ve personellerde gizemli hastalık olarak adlandırılan Havana Sendromu tespit edildi. Havana Sendromuna yakalananların kulaklarında ağrı veren şiddetli bir ses, yorgunluk ve baş dönmesi görülüyor. Hastalık beyin hasarına da yol açabiliyor. Hastalığın kaynağı henüz bilinmezken, bir tür silah olabileceği de düşünülüyor.

New York Times'a göre, Havana Sendromu yaklaşık 200 kişide görüldü. Hastalığın görüldüğü kişilerde bazı belirtilerin aylarca sürdüğü öğrenildi. Sendromdan etkilenenlerden yarısından fazlasının ise ABD Merkezi İstihbarat Dairesi (CIA) çalışanı olduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan, Cuma günü Berlin'deki ABD büyükelçiliği çalışanlarında da Havana Sendromu görüldüğü belirtilmişti.

Ağustos ayında, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Vietnam ziyareti öncesi iki ABD'li yetkili rahatsızlanmış ve tedavi için ülkeden tahliye edilmişti. Harris ise Vietnam ziyaretini iptal etmişti. - BOGOTA