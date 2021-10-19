AFYONKARAHİSAR - Yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 11 kişi yaralandı - Son Dakika

İlk belirlemelere göre kazada 11 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 34 VIP 50 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar- Antalya kara yolu Organize Sanayi Bölgesi ( OSB ) yakınlarında 03 ACV 414 plakalı tıra arkadan çarptı.

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