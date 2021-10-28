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AHMET ÇAKAR'A, RIDVAN DİLMEN'E HAKARET SUÇLAMASINDAN BERAAT - Son Dakika

AHMET ÇAKAR'A, RIDVAN DİLMEN'E HAKARET SUÇLAMASINDAN BERAAT

28.10.2021 15:36

YORUMCULUK yaptığı televizyon programında eski milli futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen'e yönelik hakaret içeren sözler söylediği iddiasıyla yargılanan eski hakem Ahmet Çakar, suçun yasal unsurlarının oluşmaması gerekçesi beraat etti.

YORUMCULUK yaptığı televizyon programında eski milli futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen'e yönelik hakaret içeren sözler söylediği iddiasıyla yargılanan eski hakem Ahmet Çakar, suçun yasal unsurlarının oluşmaması gerekçesi beraat etti.

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ahmet Çakar katıldı. Şikayetçi Rıdvan Dilmen'i ise avukatları temsil etti. Sanık Ahmet Çakar, şikayetçiye hakaret etmediğini dile getirerek "Eğer hakaret etmek isteseydim veya yıpratmak isteseydim, kendisinin 14 yıl önce kız arkadaşını dinlettiği şeklinde soruşturmayı gündeme getirirdim. Bundan sonra bu dosyayı da açacağım. Bana ve arkadaşlarıma mafyayı göndermeyi bıraksın" dedi.

SAVCILIK MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın ifadelerinin şikayetçinin onur, şeref ve saygınlığına rencide edici boyutta olmayıp, eleştiri niteliğinde olduğu gerekçesiyle beraatini talep etti. Rıdvan Dilmen'in avukatı Serdar Ölmez mütalaaya katılmadıklarını belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

"ADALETE GÜVENİYORUM"

Duruşma da son sözü sorulan Çakar daha öncede Dilmen'e karşı hakaret suçundan 42. Asliye Mahkemesi'nde yargılandığını ve o davadan da beraat ettiğini söyleyerek "Adalete güveniyorum, ben masumum beraatimi talep ediyorum" dedi.

MAHKEME BERAATİ KARAR VERDİ

Mahkeme, sanığın üstüne atılı suçun yasal unsurlarının oluşmaması gerekçesiyle beraatine karar verdi.

"BUNDAN SONRA BEN YARALI ASLANIM"

Duruşma çıkışında Ahmet Çakar yaptığı açıklamada, "Rıdvan Dilmen'in bu herhalde beşinci şikayeti falan yine beraat ettik. O zannetti ki beni yıldıracak, sindirecek ama bundan sonra ben yaralı aslanım artık. Dünyanın en kötü en tehlikeli hayvanı yaralı aslandır. ya aslanı tam öldürecekti yaralı bıraktım mı sıkıntı. Zaten burcumda aslan, onun burcuda aslan" dedi.

İDDİANAME

İddianamede, bir televizyon kanalında 30 Kasım 2020 tarihinde yayınlanan futbol programında şüpheli Ahmet Çakar'ın, Rıdvan Dilmen'i hedef alarak hakaret suçunu içeren ifadelerde bulunduğu öne sürülerek, cezalandırılması istenmişti.

Görüntü Döküm:

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-Ahmet Çakar'ın açıklaması

AHMET ÇAKAR'A, RIDVAN DİLMEN'E HAKARET SUÇLAMASINDAN BERAAT
AHMET ÇAKAR'A, RIDVAN DİLMEN'E HAKARET SUÇLAMASINDAN BERAAT
AHMET ÇAKAR'A, RIDVAN DİLMEN'E HAKARET SUÇLAMASINDAN BERAAT

Asliye Ceza Mahkemesi, Rıdvan Dilmen, Ahmet Çakar, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AHMET ÇAKAR'A, RIDVAN DİLMEN'E HAKARET SUÇLAMASINDAN BERAAT - Son Dakika


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