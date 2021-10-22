AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu.

Kentteki temasları kapsamında Şırnak Belediyesi'ni ziyaret eden Özhaseki, Başkan Mehmet Yarka ile görüştü.

Özhaseki, ziyaretinde, 22. dönem AK Parti Mardin Milletvekili ve iş insanı Süleyman Bölünmez tarafından belediyeye hibe edilen iş makinesinin anahtarını Yarka'ya teslim etti.

Burada konuşan Özhaseki, Şırnak ve Şırnaklılar için çalıştıklarını belirterek, "Üç gün boyunca Şırnak'ımızı ve ilçelerimizi konuşacağız. Neler yapacağımızı konuşacağız. Hizmetler için yeni bir başlangıç olacak." diye konuştu.

Şırnak Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığına da ziyarette bulunan Özhaseki, daha sonra belediye toplantı salonunda basına kapalı gerçekleştirilen AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı'na katıldı.

Özhaseki'nin kentteki temaslarına AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politika Kurulu Üyesi Refik Tuzcuoğlu ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da eşlik etti.