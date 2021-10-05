Üye Girişi
AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (2) - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (2)

05.10.2021 20:55
AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (2), System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 4 milyon civarında insanın zor koşullarda yaşadığı İdlib'de ortaya çıkacak bir gerginliğin yeni göç dalgaları ve yeni insani trajediler üreteceğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 4 milyon civarında insanın zor koşullarda yaşadığı İdlib'de ortaya çıkacak bir gerginliğin yeni göç dalgaları ve yeni insani trajediler üreteceğini söyledi.

Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

İklim değişikliğinin insan hayatını tehdit eden bir olgu olduğunu, devletler açısından da çeşitli riskler oluşturduğunu söyleyen Çelik, iklim değişikliği meselesinin yeni bir tehdit olarak değerlendirilerek buna karşı gereken tedbirlerin de alınacağını ifade etti.

Meteorolojik hadiselere karşı erken uyarı sisteminin kurulmasının bunların başında geldiğine işaret eden Çelik, şehirlerin altyapı ve planlama süreçlerinin de bu kapsamda gözden geçirilmesinin söz konusu olacağını belirtti.

Çelik, "Her kuşaktan, her kesimden insanımızın, her siyasi partinin bu yeşil mutabakatı, yeşil kalkınma devrimini güçlü bir şekilde sahiplenmesi, ülkemizdeki her tartışmanın odağına bunu da yerleştirmesinin önemli olduğunu ifade ediyoruz. Biz parti olarak çalışmalarımızın en önde gelen gündem maddelerinden biri olarak bunun altını çiziyoruz ve buna güçlü bir şekilde sahipleneceğimizi ifade ediyoruz." dedi.

Suriye'deki durum

Suriye'deki hadiselerin önemli gündem konularından biri olduğunu ve bunun MYK ve MKYK toplantılarında yakın bir şekilde değerlendirildiğini ve detayların görüşüldüğünü belirten Çelik, "İdlib'de ve Suriye'nin diğer bölgelerinde kalıcı kılınmasını arzu ettiğimiz barışın ve istikrarın korunması konusuna son derece büyük önem veriyoruz. 4 milyon civarında insanın son derece zor koşullarda yaşadığı İdlib'de ortaya çıkacak bir gerginlik yeni göç dalgaları ve yeni insani trajediler üretecektir. Bunun olmaması için bütün detayları takip etmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Eylül'de Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin bu bakımdan önemli olduğuna dikkati çeken Çelik, "Burada bizim açımızdan Suriye'de bir kalıcı barışın sağlanması için bir siyasi çözüm oluşturulması esastır. Bu bakımdan Anayasa Komitesinin yaptığı çalışmaların geldiği aşamaları yakın bir şekilde takip ediyoruz, değerlendiriyoruz. Birincisi, bu siyasi çözüm tabii o siyasi çözümün zeminin korunması için İdlib dahil diğer bölgelerde istikrarın sağlanması meselesi, aynı şekilde insani durumu yakından takip etmemiz söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, bir diğer gündem maddelerinin ise Fırat'ın doğusunda terör örgütlerinin hareketleri ve terör örgütlerine çeşitli ülkelerin verdiği desteklerin yakın bir şekilde değerlendirilmesi olduğunu aktardı.

İdlib'deki ateşkes ihlallerini ve sivillere dönük saldırıları yakından takip ettiklerini söyleyen Çelik, "Cenevre'de faaliyete geçen Anayasa Komitesinin çalışmalarının başarıya ulaşması bu noktada kilit rol oynayacaktır. Biz de kendi dış politika gündemimiz açısından bu konuyu takip etmeye devam ediyoruz. Partimizle görüşen heyetlere de bu konudaki telkinlerimizi, açıklamalarımızı, değerlendirmelerimizi ifade ediyoruz." dedi.

Galatasaray- Marsilya maçında yaşananlar

Çelik, dünyanın çeşitli yerlerindeki nefret suçları, İslam düşmanlığı, İslamofobi ile ilgili konuların da partilerinin gündeminde olduğunu, parti birimlerinin bunları kendi bakış açılarından değerlendirdiğini vurguladı.

Galatasaray-Marsilya maçında "Bozkurtlar"ın nefret suçu işleyen olaylar çıkardığına dair Fransa'da bir iktidar milletvekilinin iddiada bulunduğunu hatırlatan Çelik, Marsilya tribünleri içerisindeki bir grubun Türkiye ve Azerbaycan'a karşı nefret suçu içeren pankartlar açtığının görüntülerde yer aldığını söyledi.

Olaylar karşısında Galatasaray taraftarlarının olgun bir davranış sergilediğini belirten Çelik, bu konuda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de uyarıda bulunduğunu ancak nefret suçu işleyenlerin haddini aşması sebebiyle taraftarların belli bir yerden sonra haklı olarak tepki verdiklerini ifade ettiğini aktardı.

Çelik, "Burada aslında nefret suçu işleyen başka bir grupken, sürekli olarak Türklerin ya da Müslümanların suçlanması gibi bir çifte standartla her zaman karşı karşıya kalıyoruz. Orada her açıdan kamera görüntüleri var, Marsilya taraftarı tribünlerinde oturan, Marsilya taraftarlarını kesinlikle kastetmiyorum, bir grubun işlediği bir nefret suçudur. Bunun böyle afaki bir şekilde Bozkurtlar denilerek bir şekilde ifade edilmesi doğru değildir. Herkesin ifadelerinde son derece sağduyulu olması ve dikkatli davranması gerekir." dedi.

Fransa'da İçişleri Bakanı'nın verdiği beyanatlarda kaç tane cami kapattığıyla övündüğünü söyleyen Çelik, "Dünyanın herhangi bir yerinde bir İçişleri Bakanı'nın 'Ben cami yaptırmıyorum, ben kilise yaptırmıyorum, ben havra yaptırmıyorum' gibi bir açıklama yapması övünülecek bir şey midir? Aslında ayrılıkçılıkla mücadele ettiğini söylüyor Fransa İçişleri Bakanı ama kullandığı söylem başından itibaren ayrılıkçı bir söylem olarak gündeme geliyor." diye konuştu.

DEAŞ gibi terör örgütleriyle fiziki mücadelenin yanı sıra ideolojik mücadelenin de çok önemli olduğunu vurgulayan Çelik, "Avrupa'da yapılan araştırmalarda DEAŞ'a en çok ideolojik mühimmat sağlayan şeyin bu İslam düşmanı açıklamalar ve uygulamalar olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla ayrılıkçılıkla mücadele edeceğim diye ayrılıkçılık yapanlar aslında herhangi bir şekilde ayrılıkçılığı geriletmiş olmuyorlar, sadece DEAŞ gibi terör örgütlerine ideolojik mühimmat sağlamış oluyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Entegrasyonu güçlü bir şekilde destekliyoruz"

Asimilasyonun entegrasyonun önündeki en büyük engel olduğunu, insanların asimile olmayacaklarını düşündükleri zaman entegrasyon süreçlerine gireceklerine işaret eden Çelik, "Entegrasyon süreçlerinin altında gizli bir alt yazı olarak asimilasyon varsa, insanları kendi kimliklerinden soyundurup başka bir şeye dönüştürme şeklinde birtakım yaklaşımlar varsa insanlar entegrasyona direnirler. Halbuki biz entegrasyonu güçlü bir şekilde destekliyoruz ama asimilasyona karşı bir yaklaşımın ortaya konulması şartıyla. Asimilasyon olmadığı sürece entegrasyon her zaman güçlü bir şekilde desteklenmelidir." dedi.

Demokratik iklimin bütün demokrasileri etkileyen bir şey olduğuna dikkati çeken Çelik, "Demokratik dayanışmanın güçlü olması için demokrasilerin güçlü olması gerekiyor ama bu tip yaklaşımlar aslında demokratik süreçleri zehirleyen, toplumların demokratik düzenine zarar veren yaklaşımlar. Maalesef bunun bir İçişleri Bakanı'ndan gelmesi son derece üzücüdür. Umarız bundan sonra daha dikkatli açıklamalar yaparlar, daha titiz, daha özenli, bunun dünyanın başka yerlerinde nasıl yankılandığına dair daha duyarlı davranırlar." diye konuştu.

(Sürecek)

AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (2)
AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (2)
AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (2)
AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (2)
AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (2)

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, AK Parti, İdlib, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (2) - Son Dakika


Son Dakika

Evli adamdan sansasyon yaratan talep: Eşimin başka erkekten doğurduğu çocuğu büyütmek istiyorum 20:42 Evli adamdan sansasyon yaratan talep: Eşimin başka erkekten doğurduğu çocuğu büyütmek istiyorum Terk edilmiş hastanede esrarengiz detay! Ameliyathanede yepyeni malzemeler bulundu 20:15 Terk edilmiş hastanede esrarengiz detay! Ameliyathanede yepyeni malzemeler bulundu Ankara'da kontrolden çıkan otomobil iki çekiciye çarptı: 3 ölü, 2 yaralı 19:47 Ankara'da kontrolden çıkan otomobil iki çekiciye çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, karnındaki çocuğunu kaybetti 19:32 Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, karnındaki çocuğunu kaybetti İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı 18:21 İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı Musa Orhan'ın avukatı, Ezgi Mola'dan sonra şimdi de Farah Zeynep Abdullah için suç duyurusunda bulundu 18:19 Musa Orhan'ın avukatı, Ezgi Mola'dan sonra şimdi de Farah Zeynep Abdullah için suç duyurusunda bulundu
Paris Barış Antlaşması, TBMM Dışişleri Komisyonu tarafından oy birliği ile kabul edildi 17:02 Paris Barış Antlaşması, TBMM Dışişleri Komisyonu tarafından oy birliği ile kabul edildi A Milli Takım'ın kalesinde Uğurcan mı olacak Altay mı? Stefan Kuntz kararını açıkladı 16:35 A Milli Takım'ın kalesinde Uğurcan mı olacak Altay mı? Stefan Kuntz kararını açıkladı

Son Dakika Haberleri
19:06 Sinarit avına çıkan amatör balıkçı büyük şaşkınlık yaşadı! Ağına takılan dev camgöz köpek balığı tedirgin etti
18:40 Bağcılar Belediye Başkanından, İmamoğlu'na sitem! Çürümeye terk edilen öğrenci yurdu inşaatını istiyor
18:28 Antalyaspor'da yeni dönem başladı! Akdeniz ekibi geleceğini Nuri Şahin'in ellerine bıraktı
18:20 İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı
18:20 Meral Akşener, yanında olduğunu unutup Ali Babacan'a "son 20 yıl" iması yaptı! Son anda toparladı
18:09 CHP'yi yasa boğan ölüm! Eski başkanın 8 aylık hamile eşi koronayı yenemedi, bebekleri hayatta kalma savaşı veriyor
18:04 Elon Musk köpeğinin fotoğrafını paylaştı, aynı isimde olan kripto para yüzde 40 değer kazandı
17:59 Bu iddia bomba etkisi yarattı! İtalyan spiker Leotta'dan ayrılan Can Yaman'ın partneri Francesca Chillemi ile aşk yaşadığı öne sürüldü
17:56 MHK harekete geçti! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'a maç verilmeyecek
17:52 Flash TV'ye, yeni yayın dönemi öncesi Saba Tümer'den ayar: Tekliflerine evet demedim
Bahçeli, Bahçeli, "Bölücü kebapçılar" sözünde kimi kastetti? MHP, konuya fotoğrafla açıklık getirdi         
20:59
Sivas maçında kırmızı kart gören Sergen Yalçın, PFDK'ya sevk edildi! İşte alacağı muhtemel ceza Sivas maçında kırmızı kart gören Sergen Yalçın, PFDK'ya sevk edildi! İşte alacağı muhtemel ceza         
20:30
Son Dakika: Türkiye'de 5 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 228 kişi vefat etti, 29 bin 802 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 228 kişi vefat etti, 29 bin 802 yeni vaka tespit edildi         
20:14
6 parti parlamenter sistem için TBMM'de toplandı! İşte üzerinde uzlaşmaya varılan başlıklar 6 parti parlamenter sistem için TBMM'de toplandı! İşte üzerinde uzlaşmaya varılan başlıklar         
19:37
Bağcılar Belediye Başkanından, İmamoğlu'na sitem! Çürümeye terk edilen öğrenci yurdu inşaatını istiyor Bağcılar Belediye Başkanından, İmamoğlu'na sitem! Çürümeye terk edilen öğrenci yurdu inşaatını istiyor         
18:40
Meral Akşener, yanında olduğunu unutup Ali Babacan'a Meral Akşener, yanında olduğunu unutup Ali Babacan'a "son 20 yıl" iması yaptı! Son anda toparladı         
18:20
MHK harekete geçti! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'a maç verilmeyecek MHK harekete geçti! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'a maç verilmeyecek         
17:56
Ece Ronay'a yolladığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, özür diledi Ece Ronay'a yolladığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, özür diledi         
16:37
Suriye'deki kriz çözülüyor! Sığınmacıların dönüşü de masada Suriye'deki kriz çözülüyor! Sığınmacıların dönüşü de masada         
16:00
Son Dakika! Erdoğan'dan, rektörün önünü kesen Boğaziçili öğrencilere sert cevap: Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir Son Dakika! Erdoğan'dan, rektörün önünü kesen Boğaziçili öğrencilere sert cevap: Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir         
15:36
Şehirler arası otobüslerde açık bilette Şehirler arası otobüslerde açık bilette "12 saat" şartı kaldırıldı         
14:53
ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı         
13:38
İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun         
12:46
Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum         
10:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı         
10:31
Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz         
09:59
İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü         
07:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2021 21:17:12. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (2) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement