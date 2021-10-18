Üye Girişi
Akşehirspor için konser düzenlenecek - Son Dakika

Akşehirspor için konser düzenlenecek

18.10.2021 16:26
Akşehirspor için konser düzenlenecek

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Akşehirspor için sezon açılışı öncesinde konser düzenleyecek.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Akşehirspor için sezon açılışı öncesinde konser düzenleyecek.

Akşehir Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Akşehirspor Kulüp Başkanı Ünal Çelik, 29 Ekim Cumhuriyet bayramı ve kulübün sezon açılışı için bir konser etkinliği yapılacağını söyledi.

Salgın sürecinde zor günler geçirdiklerini ifade eden Çelik, "İnşallah bu etkinlik taraftarımıza ve şehrimize heyecan verir. Kulübümüze kent olarak katkı verelim. Elde edilen gelir kulübümüze aktarılacak. Konser için Bilal Sonses ile anlaştık. Tüm halkımızı bekliyoruz." dedi.

Toplantıya Akşehirspor Kulüp Başkanı Ünal Çelik, Nasreddin Hoca ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Buğra, Nasreddin Hoca Vakfı Başkanı Kenan Karasu, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel ve Taraftarlar Derneği Başkanı Halil Önder katıldı.

Cumhuriyet, Ünal Çelik, Amatör Lig, Konser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akşehirspor için konser düzenlenecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Böyle baba olmaz olsun! İstediği kişiyle evlenmeyen kızı yüzünden evi yaktı, 7 kişi öldü 16:19 Böyle baba olmaz olsun! İstediği kişiyle evlenmeyen kızı yüzünden evi yaktı, 7 kişi öldü 2022 asgari ücret zammı için sendikalar taleplerini açıklamaya başladı 16:10 2022 asgari ücret zammı için sendikalar taleplerini açıklamaya başladı Okan Kurt'un mekanda alıkonulduğu kavganın detayları ortaya çıktı 16:07 Okan Kurt'un mekanda alıkonulduğu kavganın detayları ortaya çıktı
Rusya, NATO'daki misyonlarını rafa kaldırdı 16:02 Rusya, NATO'daki misyonlarını rafa kaldırdı Sevgilisinin fuhuşa zorlayıp, öldürdüğü Özler Yörük'ün cinayetiyle ilgili şaşkınlık yaratan sözler: İtiraf edip, sonra şaka dedi 15:43 Sevgilisinin fuhuşa zorlayıp, öldürdüğü Özler Yörük'ün cinayetiyle ilgili şaşkınlık yaratan sözler: İtiraf edip, sonra şaka dedi 5 öğrencinin öldüğü servis kazası sonrası ilçe milli eğitim ile okul müdürü görevden alındı 15:30 5 öğrencinin öldüğü servis kazası sonrası ilçe milli eğitim ile okul müdürü görevden alındı
Son Dakika: Eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi 15:22 Son Dakika: Eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi Başka hastanın iğnesi yapılan kadın, yaşamını yitirdi! Doktor hemşireyi, hemşire ise doktoru suçladı 14:33 Başka hastanın iğnesi yapılan kadın, yaşamını yitirdi! Doktor hemşireyi, hemşire ise doktoru suçladı

Son Dakika Haberleri
16:11 Aracıyla sevgilisinin başını ezen genç kadının hız videoları ortaya çıktı
16:10 2022 asgari ücret zammı için sendikalar taleplerini açıklamaya başladı
16:07 Okan Kurt'un mekanda alıkonulduğu kavganın detayları ortaya çıktı
16:06 Anne ve çocuk marketin önündeki tezgahtan nar ve üzüm çaldı
15:56 'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler
15:55 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
15:37 Kılıçdaroğlu'nun "bürokrat" açıklamasına Fuat Oktay'dan tepki: Vatandaşlarımızı tehdit edenler hakkında suç duyurusunda bulunuyorum
15:36 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
15:31 Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı
15:30 5 öğrencinin öldüğü servis kazası sonrası ilçe milli eğitim ile okul müdürü görevden alındı
Sergen Yalçın, Sporting maçının kadrosunu paylaştı! Taraftarların beklediği müjde geldi Sergen Yalçın, Sporting maçının kadrosunu paylaştı! Taraftarların beklediği müjde geldi         
16:26
Aracıyla sevgilisinin başını ezen genç kadının hız videoları ortaya çıktı Aracıyla sevgilisinin başını ezen genç kadının hız videoları ortaya çıktı         
16:11
İki çocuk arasında tartışma çıktı! Çocuklardan biri, kalbinden bıçaklandı İki çocuk arasında tartışma çıktı! Çocuklardan biri, kalbinden bıçaklandı         
16:10
Anne ve çocuk marketin önündeki tezgahtan nar ve üzüm çaldı Anne ve çocuk marketin önündeki tezgahtan nar ve üzüm çaldı         
16:07
'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler 'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler         
15:57
Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı         
15:31
WhatsApp, merakla beklenen özelliğini devreye soktu! Mesajlar sır gibi saklanacak WhatsApp, merakla beklenen özelliğini devreye soktu! Mesajlar sır gibi saklanacak         
15:24
Mısır üreticisi bayram ediyor! Ton fiyatı 1.500'den 2.600 liraya yükseldi Mısır üreticisi bayram ediyor! Ton fiyatı 1.500'den 2.600 liraya yükseldi         
14:53
Bikinili fotoğrafını paylaşan İrem Derici'ye erkek takipçisinden dikkat çeken yorum: Birinci sınıf silikon Bikinili fotoğrafını paylaşan İrem Derici'ye erkek takipçisinden dikkat çeken yorum: Birinci sınıf silikon         
14:24
Bu balı toplamak için 150 metre yükseğe tırmanıyor, kilosu bin lira! Cumhurbaşkanı'na hediye edecek Bu balı toplamak için 150 metre yükseğe tırmanıyor, kilosu bin lira! Cumhurbaşkanı'na hediye edecek         
14:19
Son Dakika! Selçuk Bayraktar'dan yaşamını yitiren babası Özdemir Bayraktar'a duygusal veda: Rehberim Hakk'ın rahmetine yürüdü Son Dakika! Selçuk Bayraktar'dan yaşamını yitiren babası Özdemir Bayraktar'a duygusal veda: Rehberim Hakk'ın rahmetine yürüdü         
13:57
Son Dakika! Selçuk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi Son Dakika! Selçuk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi         
12:57
Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı         
12:43
Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti         
11:23
Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor         
11:19
Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı         
10:28
Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2021 16:31:12. #1.12#
SON DAKİKA: Akşehirspor için konser düzenlenecek - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement