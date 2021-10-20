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ALAŞEHİR'DE MOTOSİKLETLİLERE DENETİMLERDE CEZA YAĞDI - Son Dakika

ALAŞEHİR'DE MOTOSİKLETLİLERE DENETİMLERDE CEZA YAĞDI

20.10.2021 19:59

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, jandarma tarafından motosiklet sürücülerine yönelik, geniş katılımlı denetim yapıldı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, jandarma tarafından motosiklet sürücülerine yönelik, geniş katılımlı denetim yapıldı. Büyük bölümü motosikletli jandarma ekiplerini katımıyla yapılan denetimlerde, evraklarında eksiklikler bulunan 44 motosiklet trafikten menedildi, 1'i çalıntı 5'i yakalama kararı bulunan toplam 6 motosiklete el konuldu. Trafik kurallarının ihlal eden 106 motosiklet sürücüsüne de çeşitli miktarlarda para cezaları kesildi.

Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım'ın talimatıyla, Alaşehir'de motosikletler üzerinde denetimler düzenlendi.

Denetime Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerinin yanı sıra Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Salihli ilçelerinden jandarma ekipleri destek verdi. Ekipler, Alaşehir Yeşilyurt, Kavaklıdere ve Tepeköy Mahalleleri'nde denetimler yaptı. Alaşehir İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Nadir Bilbay koordinesindeki denetime 14 motorize, 3 ekip otosuyla toplam 30 personel katıldı. Denetimlerde, evraklarında eksiklikler bulunan 44 motosiklet trafikten menedildi. 1'i çalıntı 5'i hakkında yakalama kararı bulunan toplam 6 motosiklete el konuldu. Trafik kurallarını ihlal ettikleri ve kask takmadıkları belirlenen toplam 106 sürücüye çeşitli miktarlarda para cezaları kesildi. Trafikten menedilen motosikletler, çekicilerle otoparka taşındı. Ekipler, denetimlerde, motosiklet sürücülerine güvenli sürüş, araç kullanma ve trafik kurallarına uyma konularında bilgilendirmede de bulunup, kask hediye etti.

ALAŞEHİR'DE MOTOSİKLETLİLERE DENETİMLERDE CEZA YAĞDI
ALAŞEHİR'DE MOTOSİKLETLİLERE DENETİMLERDE CEZA YAĞDI
ALAŞEHİR'DE MOTOSİKLETLİLERE DENETİMLERDE CEZA YAĞDI
ALAŞEHİR'DE MOTOSİKLETLİLERE DENETİMLERDE CEZA YAĞDI

Jandarma, Alaşehir, Hisarcık, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ALAŞEHİR'DE MOTOSİKLETLİLERE DENETİMLERDE CEZA YAĞDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ALAŞEHİR'DE MOTOSİKLETLİLERE DENETİMLERDE CEZA YAĞDI - Son Dakika
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