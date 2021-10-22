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Alec Baldwin film setinde görüntü yönetmeninin ölümüne sebep oldu - Son Dakika

Alec Baldwin film setinde görüntü yönetmeninin ölümüne sebep oldu

22.10.2021 08:23
Alec Baldwin film setinde görüntü yönetmeninin ölümüne sebep oldu

Ünlü Aktör Alec Baldwin'in film çekimi sırasında ateşlediği silahtan çıkan kurşunlar görüntü yönetmeninin ölümüne sebep oldu.

Ünlü Aktör Alec Baldwin'in film çekimi sırasında ateşlediği silahtan çıkan kurşunlar görüntü yönetmeninin ölümüne sebep oldu. Olayda filmin yönetmeni de yaralandı.Ünlü aktör Alec Baldwin'in film çekimi sırasında ateşlediği silahtan çıkan kurşunlar görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne sebep oldu. ABD'nin New Mexico eyaletinde meydana gelen olayda yönetmen Joel Souza da yaralandı.

Santa Fe Şerifi'nin yaptığı açıklamaya göre olay "Rust" (Pas) adlı filmin çekimleri sırasında gerçekleşti. Açıklamada "Şerifin ofisi Rust setinde iki kişinin vurulduğunu doğrular. Prodüktör ve yönetmen Alec Baldwin'in (68) ateş etmesiyle görüntü yönetmeni Halyna Hutchins (42) ve yönetmen Joel Souza (48) vuruldu" denildi.

Helikopterle New Mexico Üniversite Hastanesi'ne kaldırılan Hutchins'in burada öldüğü açıklandı. St. Vincent Bölgesel Tıp Merkezi'ne kaldırılan Souza'nın durumunun ne ölçüde ciddi olduğu bilinmiyor.

Polis henüz olayla ilgili henüz bir suçlamada bulunulmadığını, soruşturmanın sürdüğünü ve görgü tanıklarının dinlendiğini açıkladı. Baldwin'in polis tarafından sorgulandıktan sonra serbest bırakıldığı belirtiliyor. Silahın da incelendiği kaydediliyor.

Dört aktör erkek kardeşin en yaşlısı olan ve sayısız filmde rol alan Alec Baldwin Hollywood sinemasının tanınan simalarından. Santa Fe New Mexican gazetesi, deneyimli aktörün şerifin ofisinde gözyaşları içinde görüldüğünü ancak kendisinden bir açıklama alınamadığını yazdı.

Rust adlı filmin bir Western olduğu ve Baldwin'in filmde 13 yaşınındaki torununu korumaya çalışan bir büyükbabayı canlandırdığı belirtiliyor.

Reuters, AP/ EC, DA

(c)

Alec Baldwin film setinde görüntü yönetmeninin ölümüne sebep oldu

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Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Yaşam Alec Baldwin film setinde görüntü yönetmeninin ölümüne sebep oldu - Son Dakika


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