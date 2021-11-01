Aliağaspor FK'dan Gollü Başlangıç - Son Dakika

Sarı siyahlılara 3 puanı getiren golleri 15 ve 42'de Murat Arslan, 20'de Tayfur Emre Yılmaz, 48'de Barış Tenşi, 50'de İlker Ataseven, 69'da Abdullah Çınar ve 73'te Furkan Yıldırım kaydetti.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve kulüp başkanı Kamil Önal Aliağa Atatürk Stadyumunda oynanan karşılaşmayı futbolseverlerle birlikte izledi. Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi takım maçın sonuna kadar oyundaki hakimiyetini korudu. Ev sahibi takım ilk yarıyı 15 (P) ve 48'de Murat Arslan'ın, 20'de Tayfur Emre Yılmaz'ın kaydettiği gollerle 3-0 önde tamamladı.

Sarı siyahlılar ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıya da hızlı başladı. İkinci yarının henüz başında sahneye çıkan Barış Tenşi 48.dakikada takımının 4.golünü kaydetti. Rakibi karşısında rahat bir oyun sergileyen Aliağaspor FK, 50'de İlker Ataseven, 69'da Abdullah Çınar ve 73'te Furkan Yıldırım'ın golleriyle sahadan 7-0'lık üstünlükle ayrıldı.

ALİAĞASPOR FK TEKNİK SORUMLUSU HAKAN ŞAPÇI: "HEDEFİMİZ İÇİN HER MAÇI FİNAL OLARAK GÖRÜYORUZ"

Karşılaşma sonunda açıklamalarda bulunan Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Hakan Şapçı, "Lige iyi bir başlangıç yaptık. Önümüzdeki haftadan itibaren oynayacağımız iki maç bizim için çok büyük bir öneme sahip. Çok ciddi rakiplerle oynayacağız. Haftaya İzmirspor deplasmanı ardından Çiğli Belediyesporu evimizde konuk edeceğiz. İki maçı da kazanmak istiyoruz. Sezon başında iyi bir takım kurduk. İlk maçımızda takımımızın kalitesini gösterdik. Hedefimiz için her maçı final olarak görüyoruz. Haftaya İzmirspor deplasmanından da galibiyetle dönmek istiyoruz" dedi.