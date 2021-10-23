Üye Girişi
Aliya İzzetbegoviç, vefatının 18'inci yılında Bursa'da anıldı - Son Dakika

Aliya İzzetbegoviç, vefatının 18'inci yılında Bursa'da anıldı

23.10.2021 15:55
Aliya İzzetbegoviç, vefatının 18'inci yılında Bursa'da anıldı

BURSA'da Osmangazi Belediyesi, bağımsız Bosna Hersek Devleti'nin ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i vefatının 18'inci yıl dönümünde kızı Lejla Aksamija'nın katıldığı programla andı.

BURSA'da Osmangazi Belediyesi, bağımsız Bosna Hersek Devleti'nin ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i vefatının 18'inci yıl dönümünde kızı Lejla Aksamija'nın katıldığı programla andı. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde 'Doğu ile Batı Arasında Aliya İzzetbegoviç Fotoğraf Sergisi' açılırken, düzenlenen panelde İzzetbegoviç'in kızı Lejla Aksamija, babasıyla olan hatıralarını anlattı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın ev sahipliğinde düzenlenen serginin açılışına, Aliya İzzetbegoviç'in kızı Lejla Aksamija'nın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir ile akademisyenler katıldı. Katılımcılara, Bosna savaşı ve Bosna halkının acılarının simgesi olan 'mavi kelebek' rozeti hediye edildi.

Serginin açılış töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Aliya İzzetbegoviç'in sembol bir isim olduğunu belirterek, "Aliya, o günün şartlarında bir varoluş mücadelesi göstererek, dünya tarihinde görülmemiş bir soykırımın yaşandığı bir yerden zaferle çıkmıştır. Bu zaferin nasıl kazanıldığını bizlerle birlikte Balkanlar'da özellikle Bosnalı gençlerin de unutmaması gerekiyor. Bizler bu anma törenlerini yaparken, Bosna'da yine aynı zihniyet, gençlerimizi her zaman tehdit ediyor. Bu tehdidin farkında olamazsak, bu sergileri açarız, panelleri yaparız ama onlar da çalışmalarına devam ederler. Buna karşı durmamız lazım. Bu etkinliklerle birlikte Aliya'nın mücadelesi devam edecektir" dedi.Bu mücadelenin gençler tarafından bilinmesi adına Osmangazi Belediyesi olarak Bursa'daki liseler arasında Aliya İzzetbegoviç hakkında bir kompozisyon yarışması düzenleneceğini de söyleyen Dündar, yarışmada ilk 3'e giren öğrencilerin Haziran ayında yapılacak Ayvaz Dede Şenlikleri'ne götürüleceğini belirtti.KIZI, HATIRALARINI TAZELEDİSergide, babasıyla olan fotoğraflarını Dündar'a gösterirken duygusal anlar yaşayan Lejla Aksamija ise, "Biz küçükken babam eve gelince, odasına çekilir hemen kitaplara sarılırdı. Matematiği çok iyi bilirdi. Güzel anlatımıyla bana matematiği sevdirdi. 30 yaşına gelmeden 2 fakülte bitirmişti. Babamla Ramazan ayında yaşadığımız sahurlar dün gibi aklımda. Kendisine hayata dair sorular sorduğumuzda açık seçik cevaplar vermez, bizlerin düşünmemizi cevapları kendimizin bulmasını isterdi" diye konuştu.SERGİ 9 KASIM'A KADAR AÇIKAliya İzzetbegoviç'in yaşam hikayesini ve hayatının önemli dönüm noktalarının derlendiği fotoğraflardan oluşan sergi, 9 Kasım'a kadar gezilebilecek.YAŞAMI DETAYLI ANLATILDI

Uludağ Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen ve İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Asım Yediyıldız'ın oturum başkanlığını yaptığı panelde de Sarajevo Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sanjin Kodrıc ve Dr. Osman Arslan, siyasetçi ve aynı zamanda bir yazar olan İzzetbegoviç'in yaşadıklarını, verdiği mücadeleyi ve yaşamını detaylı olarak anlattılar. Babasının hayatının mücadeleyle geçtiğini ve çok çalıştığını kaydeden Lejla Aksamija ise "Avrupa'nın ve dünyanın siyaset sahnesinde bir yıldız gibi parlayan babam Aliya'nın eserlerini ve mirasını hatırlayan herkese, özellikle Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a çok teşekkür ediyorum" dedi.


Aliya İzzetbegoviç, vefatının 18'inci yılında Bursa'da anıldı
Aliya İzzetbegoviç, vefatının 18'inci yılında Bursa'da anıldı
Aliya İzzetbegoviç, vefatının 18'inci yılında Bursa'da anıldı
Aliya İzzetbegoviç, vefatının 18'inci yılında Bursa'da anıldı
Aliya İzzetbegoviç, vefatının 18'inci yılında Bursa'da anıldı
Aliya İzzetbegoviç, vefatının 18'inci yılında Bursa'da anıldı
Aliya İzzetbegoviç, vefatının 18'inci yılında Bursa'da anıldı

Osmangazi Belediyesi, Aliya İzzetbegoviç, Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aliya İzzetbegoviç, vefatının 18'inci yılında Bursa'da anıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil hakkında konuştu: Hedefimiz Türkiye'yi üs haline getirmektir 15:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil hakkında konuştu: Hedefimiz Türkiye'yi üs haline getirmektir Çaykur Rizespor, Süper Lig'de ilk galibiyetini Kasımpaşa'dan aldı 15:56 Çaykur Rizespor, Süper Lig'de ilk galibiyetini Kasımpaşa'dan aldı Yeni virüs patlak verdi! Eti çürütüp, AİDS'e yol açıyor 15:41 Yeni virüs patlak verdi! Eti çürütüp, AİDS'e yol açıyor
PKK, cinsel içerikli paylaşımla karalama oyunu oynuyor 15:40 PKK, cinsel içerikli paylaşımla karalama oyunu oynuyor Sahne alan Serdar Ortaç, kadın dansçısıyla sarmaş dolaş oynadı 15:38 Sahne alan Serdar Ortaç, kadın dansçısıyla sarmaş dolaş oynadı Yemek yemediği için babasının yumruk attığı 1,5 yaşındaki Elif, hayatını kaybetti 14:56 Yemek yemediği için babasının yumruk attığı 1,5 yaşındaki Elif, hayatını kaybetti
Kestane hasadında çalışan işçiler 600 lira yevmiye alıyor 14:44 Kestane hasadında çalışan işçiler 600 lira yevmiye alıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun greve çağırdığı bürokratlara seslendi: Oyuna gelmeyin 14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun greve çağırdığı bürokratlara seslendi: Oyuna gelmeyin

Son Dakika Haberleri
15:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil hakkında konuştu: Hedefimiz Türkiye'yi üs haline getirmektir
15:57 Oyun oynadığı sırada koluna demir saplanan çocuk, korkulukla beraber hastaneye kaldırıldı
15:56 Çaykur Rizespor, Süper Lig'de ilk galibiyetini Kasımpaşa'dan aldı
15:41 Yeni virüs patlak verdi! Eti çürütüp, AİDS'e yol açıyor
15:39 Dünya genelinde konut fiyatlarının en çok arttığı kentler arasına Türkiye'den iki şehir listeye girdi
15:38 Tahkim Kurulu, Altay Bayındır ve Bright Osayi-Samuel'in cezalarını onadı
15:37 Sahne alan Serdar Ortaç, kadın dansçısıyla sarmaş dolaş oynadı
15:22 Kayseri'de kentsel dönüşüm kazısında tam 7 iskelet birden çıktı
15:21 Akıncı Üssü'nde FETÖ'nün darbe planının detayları çıktı
15:12 Galatasaray'ın paylaşımı Melo'nun transfer iddialarını güçlendirdi
Yargıtay, kargoda kaybolan altın sebebiyle yargılanan kargo şirketi müdürünün beraatini onadı. Yargıtay, kargoda kaybolan altın sebebiyle yargılanan kargo şirketi müdürünün beraatini onadı.         
16:00
Oyun oynadığı sırada koluna demir saplanan çocuk, korkulukla beraber hastaneye kaldırıldı Oyun oynadığı sırada koluna demir saplanan çocuk, korkulukla beraber hastaneye kaldırıldı         
15:58
Düdüklü tencere patladı, çalışanlar saniyelerle kurtuldu Düdüklü tencere patladı, çalışanlar saniyelerle kurtuldu         
15:42
Dünya genelinde konut fiyatlarının en çok arttığı kentler arasına Türkiye'den iki şehir listeye girdi Dünya genelinde konut fiyatlarının en çok arttığı kentler arasına Türkiye'den iki şehir listeye girdi         
15:40
Tahkim Kurulu, Altay Bayındır ve Bright Osayi-Samuel'in cezalarını onadı Tahkim Kurulu, Altay Bayındır ve Bright Osayi-Samuel'in cezalarını onadı         
15:39
Akıncı Üssü'nde FETÖ'nün darbe planının detayları çıktı Akıncı Üssü'nde FETÖ'nün darbe planının detayları çıktı         
15:21
19 yaşındaki rapçi Einar, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti 19 yaşındaki rapçi Einar, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti         
14:52
Ebru Destan, ilişki teklifini reddettiği adam tarafından tehdit edilince soluğu savcılıkta aldı Ebru Destan, ilişki teklifini reddettiği adam tarafından tehdit edilince soluğu savcılıkta aldı         
14:28
Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı         
13:52
Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti         
13:46
Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı         
12:31
Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor         
12:10
İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi         
11:17
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak         
10:56
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi         
19:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2021 16:04:16. #1.11#
SON DAKİKA: Aliya İzzetbegoviç, vefatının 18'inci yılında Bursa'da anıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement