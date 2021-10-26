Amasya'da çocuklara eğitim parkında "trafik bilinci" kazandırılıyor - Son Dakika

Amasya Valiliği tarafından hayata geçirilen Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi veriliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde 5 bin metrekare alana kurulan parkta, idari bina, eğitim sınıfı, ilk yardım ve depo binası, çocuk parkı, üst geçit, tünel, trafik ışıkları ve levhaları, amfiteatr, akülü arabalar ve diğer aksesuarlar yer alıyor.

Parka geldiklerinde ilk olarak eğitim salonuna alınan çocuklara burada, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü personelince temel trafik eğitimi veriliyor.

Daha sonra park içinde hazırlanan alana çıkarılan çocuklar, trafik kurallarına uyarak akülü arabalarıyla uygulamalı eğitim görüyor.

Projeyle çocuklara küçük yaştan itibaren trafik bilinci aşılanması hedefleniyor.

"Tüm çocukların eğitim almasını hedefliyoruz"

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun ve kurum yetkilileriyle parkı ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Masatlı, basın mensuplarına, İçişleri Bakanlığının "Trafik Güvenliği Uygulama Politika Projesi" kapsamında Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın hizmete açıldığını söyledi.

Bireylere küçük yaşlardan itibaren trafik eğitiminin verilmesi gerektiğini ifade eden Vali Masatlı, sözlerini şöyle tamamladı.

"Tüm çocukların eğitim almasını hedefliyoruz. Çocuklarımızın iyi bir vatandaş olarak, trafik kurallarına uyan bireyler olmasını istiyoruz. Bu parklar, küçük yaşta çocuklarımızı trafiğe adapte etmektedir. En iyi sürücülerin yetişeceği çocuklar, buradan geçmiş olacak. Tüm öğrencileri trafik eğitim parkından faydalanmaya davet ediyorum. Bizim için en önemli nokta evlatlarımızın ve ülkemizin geleceği. Yavrularımızın bu yaşta, bu şekilde bilinçlenmesi bizim ilerleyen yıllarda da dünyada öne çıkmamızı sağlayacaktır."