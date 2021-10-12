Üye Girişi
"Amatör Sporumuzu Yatırımlar ve Projelerle Destekliyoruz" - Son Dakika

"Amatör Sporumuzu Yatırımlar ve Projelerle Destekliyoruz"

12.10.2021 16:14

Yeşilyurt Belediyesi, Amatör Spor Haftası nedeniyle '2021 Yılı Gençlik ve Spor Yılı Etkinlikleri' kapsamında düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvasına katılan Amatör Spor Kulüplerine eşofman desteğinde bulundu.

Başkan Çınar, amatör sporu fiziksel yatırımlar ve sosyal sorumluluk projeleriyle sahiplenip, desteklediklerini söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organizasyonu yapılıp, Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Malatya Şube Binasında gerçekleşen programa; Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, M.A.S.K.F. Malatya Şube Başkanı Seyfullah Özdemir, Futbol İl Temsilcisi Kahraman Fırat ile Ayak Tenisi Turnuvasına katılan Amatör Spor Kulüplerinin temsilcileri katıldı.

Malatya'da amatör spor branşlarının gelişmesi, takımların desteklenmesi ve ihtiyaçların karşılanması noktasında her türlü desteği verdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'un gelecekte spor kenti hüviyetine ulaşması için bugünden kalıcı adımlar attıklarını söyledi.

Yeşilyurt'un sportif kimliğini amatör sporlara verdikleri desteklerle güçlendirmeye ve ön plana çıkarmaya devam ettiklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Bölgemizde sporu ve sporcuyu en fazla destekleyen yerel yönetimlerin başında geliyoruz.Sağlıklı, huzurlu ve dinamik bir hayatın temelinde spor vardır. Yeşilyurt'u her alanda olduğu gibi sportif hizmetlerde markalaştırmak ve spor kenti yapmak hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. 2019 yılındaki seçimlerin hemen ardından kurduğumuz Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzle birlikte sporun toplumda yaygınlaşması, lisanslı sporcu sayımızın artması noktasında önemli hizmetler sunduk. Gençlerimizi daha fazla sporla buluşturmak adına yıl boyu devam eden spor kurslarımız ve etkinliklerimiz sayesinde şu anda 16 farklı branşta faaliyetler yürütüyoruz. 3 bini lisanslı olmak üzere toplam 16 bine yakın sporcumuz bu branşlardaki eğitimlere katılarak yeteneklerini geliştirme fırsatına ulaşıyorlar. Lisanslı oyuncu sayısının artması içinde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Genç, dinamik, işini severek ve heyecanlı yapan bir ekiple yönettiğimiz ilçemizde gençlerimizin her türlü taleplerini doğru ve planlı yatırımlarla yerine getirmekteyiz." diye konuştu.

Başkan Çınar, Yeşilyurt'u spor kenti yapma hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini ifade ederken, sözlerini şu şekilde sürdürdü; " Dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde önemi daha fazla anlaşılan sağlıklı ve dinamik bir hayat içinde 2021 yılını Gençlik ve Spor Yılı olarak ilan edip hemen hemen har hafta farklı bir bölgede düzenlediğimiz sportif etkinliklerimizle her yaştan vatandaşımızın daha fazla sporla iç içe olmasını sağlıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığıyla işbirliği halinde yürüttüğümüz spor tesisleri projemiz kapsamında toplam tutarı 25 milyon TL. olan dev spor yatırımlarımızı gençlerimizle buluşturup, farklı branşlardaki sportif aktivitelerimizi modern sahalara taşıyoruz. Tesislerimizin yapımı bittiği anda hemen hizmete sunarak gençlerimizin modern ve güzel şartlarda spor yapmalarını sağlıyoruz. Spor tesislerimiz; çevre düzenlemeleri, aydınlatmaları ve sosyal donatılarıyla kurulduğu mahallelerin sosyal yaşam seviyesinin artmasına da vesile oluyor. Melekbaba'da, Kiltepe'de,Yeşiltepe'de, Yakınca'da,Çilesiz'de,Tecde'de,Bostanbaşı'nda, Aşağıbağlar'da, Porga'da, Tohma'da, Suluköy'de, Gündüzbey'de, Mollakasım'da ki spor tesislerimizle Yeşilyurt'umuzun dört bir tarafını yeni nesil, modern sahalarla donatıyoruz. Amacımız; gençlerimizin sosyal, sportif, kültürel ve sanatsal hayatlarını zenginleştirmek, onları geleceğe hazırlamaktır. Kamu ve kurumlarımızın yanı sıra kentimizdeki spor taban birliklerinin değerli yöneticileri ve spor adamlarımızla sürekli istişare halinde olup Yeşilyurt'umuzun sportif kimliğini de ön plana çıkarmaya gayret ediyoruz. Hep birlikte güzel ve başarılı hizmetlerin altına imza atarken bu güç birliğimiz daha nice güzel hizmetlerin gerçeğe dönüşmesini de sağlayacaktır. Fiziksel yatırımlar ve sosyal sorumluluk projelerimizle toplumda farkındalık yaratan hizmetlerimize her gün bir yenisini eklerken diğer taraftan amatör branşlarımızın gelişmesi, amatör takımlarımızın desteklenmesi ve ihtiyaçlarının giderilmesi bakımından da elimizden gelen desteği bu şekilde vermeye çalışıyoruz. Hem sağlıklı nesillerin, hem de geleceğin yıldız sporcularının yetişmesine katkı sağlamak amacıyla spora özellikle amatör branşlara destek olmaya ara vermeden devam edeceğiz. " şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren M.A.S.K.F. Malatya Şube Başkanı Seyfullah Özdemir, Malatya amatörüne verdiği desteklerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sunup, plaket takdim etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, '2021 Yılı Gençlik ve Spor Yılı Etkinlikleri' kapsamında düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvasına katılan Amatör Spor Kulüplerinin yetkililerine eşofman takımlarını hediye etti.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Amatör Sporumuzu Yatırımlar ve Projelerle Destekliyoruz' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Milletvekili İsmet Uçma'nın cenaze törenine katıldı 16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Milletvekili İsmet Uçma'nın cenaze törenine katıldı Son Dakika! Sağlık Bakanlığı, gebeliğin ilk 3 ayından sonra koronavirüs aşısı uygulanmasını tavsiye etti 16:02 Son Dakika! Sağlık Bakanlığı, gebeliğin ilk 3 ayından sonra koronavirüs aşısı uygulanmasını tavsiye etti 15:52 "Emniyet müdür yardımcısı polisi dövdü" iddiasına EGM'yi harekete geçirdi
Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 12 Ekim 2021 15:46 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 12 Ekim 2021 Diego Maradona hakkında ortaya atılan iddia gündemi sarstı 15:39 Diego Maradona hakkında ortaya atılan iddia gündemi sarstı 2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam 15:35 2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam
Koronayı hafif geçirenlerde de kan pıhtılaşması meydana geldiği ortaya çıktı 15:20 Koronayı hafif geçirenlerde de kan pıhtılaşması meydana geldiği ortaya çıktı Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı 40 adet F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı 14:38 Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı 40 adet F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
16:07 Son Dakika: IMF, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 9'a çıkarttı
16:01 Son Dakika! Sağlık Bakanlığı, gebeliğin ilk 3 ayından sonra koronavirüs aşısı uygulanmasını tavsiye etti
16:00 İstanbul'da taksici eziyeti devam ediyor! Teklif ettiği parayı kabul etmeyen turistleri arabaya almadı
15:51 "Emniyet müdür yardımcısı polisi dövdü" iddiasına EGM'yi harekete geçirdi
15:48 Binali Yıldırım 2007'de yaşadığı bir anısını paylaştı: Teyze bana 'Sen bakan olmuşsun ama cahil kalmışsın' dedi
15:45 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 12 Ekim 2021
15:39 Diego Maradona hakkında ortaya atılan iddia gündemi sarstı
15:34 2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam
15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Üsküdar'da yoğun ilgi! Aracını iki kez durdurup sohbet ettiler
15:19 Koronayı hafif geçirenlerde de kan pıhtılaşması meydana geldiği ortaya çıktı
Son Dakika: IMF, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 9'a çıkarttı Son Dakika: IMF, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 9'a çıkarttı         
16:08
Suratına tükürdüğü 41 yıllık eşi evi terk eden adam, canlı yayında şiir okuyarak af diledi Suratına tükürdüğü 41 yıllık eşi evi terk eden adam, canlı yayında şiir okuyarak af diledi         
16:02
İstanbul'da taksici eziyeti devam ediyor! Teklif ettiği parayı kabul etmeyen turistleri arabaya almadı İstanbul'da taksici eziyeti devam ediyor! Teklif ettiği parayı kabul etmeyen turistleri arabaya almadı         
16:00
Binali Yıldırım 2007'de yaşadığı bir anısını paylaştı: Teyze bana 'Sen bakan olmuşsun ama cahil kalmışsın' dedi Binali Yıldırım 2007'de yaşadığı bir anısını paylaştı: Teyze bana 'Sen bakan olmuşsun ama cahil kalmışsın' dedi         
15:49
Boğazı kesilerek öldürülen Esra Yıldız'ın tabutunu kadınlar taşıdı Boğazı kesilerek öldürülen Esra Yıldız'ın tabutunu kadınlar taşıdı         
15:42
Brezilya'da iklim koşullarının kahve üretimini etkileyeceği yönündeki haberler sonrası Türk kahvesi stokları başladı Brezilya'da iklim koşullarının kahve üretimini etkileyeceği yönündeki haberler sonrası Türk kahvesi stokları başladı         
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Üsküdar'da yoğun ilgi! Aracını iki kez durdurup sohbet ettiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Üsküdar'da yoğun ilgi! Aracını iki kez durdurup sohbet ettiler         
15:24
Dünyada sadece Türkiye'de üretilen Dünyada sadece Türkiye'de üretilen "Elazığ vişne" mermerine yurt dışından yoğun ilgi         
14:58
Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu         
13:37
Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu         
12:21
Klibi için 6 saat suda kalan Ceylan, hastanelik oldu Klibi için 6 saat suda kalan Ceylan, hastanelik oldu         
12:19
24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti 24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti         
12:09
İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti         
11:19
Kızı 2 günde 2 beyin ameliyatı oldu! Mehtap Taşkıran Kızı 2 günde 2 beyin ameliyatı oldu! Mehtap Taşkıran "Çocuğum ölecek" deyip Sağlık Bakanlığı'na seslendi         
11:10
Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın         
10:24
Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini ilk defa görenler şaşkınlık yaşadı Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini ilk defa görenler şaşkınlık yaşadı         
07:15
Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı         
21:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2021 16:18:34. #1.11#
SON DAKİKA: "Amatör Sporumuzu Yatırımlar ve Projelerle Destekliyoruz" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement