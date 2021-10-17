Anamur'da 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla şehitler anıldı - Son Dakika

Mersin'in Anamur ilçesinde, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneğince (TEMAD) 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla şehitler anıldı.
Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
TEMAD Anamur Şube Başkanı Şevki Altunçekiç, törende, TEMAD'ın kuruluş amacı ve yaptığı hizmetler hakkında bilgi verdi.
Törene Anamur Garnizon Komutanı Albay Taner Tükel, Anamur Belediye Başkan Yardımcısı Türkan Kasapoğlu ve emekli astsubaylar katıldı.
Kaynak: AA
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