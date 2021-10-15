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Ankara Üniversitesi, nadir hastalıklarla ilgili Sanofi Genyzme ile niyet mektubu imzaladı - Son Dakika

Ankara Üniversitesi, nadir hastalıklarla ilgili Sanofi Genyzme ile niyet mektubu imzaladı

15.10.2021 11:02
Ankara Üniversitesi, nadir hastalıklarla ilgili Sanofi Genyzme ile niyet mektubu imzaladı

Ankara Üniversitesi, bünyesinde kurduğu Nadir Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (NADİR) yürütülecek bilimsel faaliyetlerin güçlendirilmesi amacıyla bu alanda uzun yıllardır faaliyet gösteren Sanofi Genyzme ile niyet mektubu imzaladı.

Ankara Üniversitesi, bünyesinde kurduğu Nadir Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (NADİR) yürütülecek bilimsel faaliyetlerin güçlendirilmesi amacıyla bu alanda uzun yıllardır faaliyet gösteren Sanofi Genyzme ile niyet mektubu imzaladı.

Ankara Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, NADİR bünyesinde yürütülecek bilimsel faaliyetlerin güçlendirilmesini hedefleyen iş birliği kapsamında, Ankara Üniversitesi ile bu alanda uzun yıllardır faaliyet gösteren Sanofi Genyzme arasında niyet mektubu imzalandı.

İmza töreninde bir konuşma yapan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, bugün ileri düzey genetik ve metabolik tarama yöntemlerinin tıp alanında kullanıma girmesinin, sağlık bakım hizmetlerinin gelişmesi ve yaşam süresinin artmasının, tanı konulan nadir hastalıklı birey sayısı ve nadir hastalık sayısının artmasına yol açtığına işaret etti.

Ünivar, bu durumun hem klinik hem de ekonomik analiz çalışmaları ile ulusal nadir hastalık haritasının oluşturulması, hastalık yükünün, maliyetinin, yetim ilaç ihtiyaç ve potansiyelinin belirlenmesi, ulusal yetim ilaç politikalarının oluşturulması, erken tanı, tedaviye yanıtın değerlendirilebilmesi ve yeni ilaç geliştirmeye yönelik yapılacak araştırmalar ile sağlık otoritelerine katkı sağlanması ihtiyaçlarını doğurduğunu ifade etti.

Tüm bu sebeplerin, Türkiye'de multidisipliner yaklaşım sergileyen, gerekli klinik, laboratuvar ile teknik alt yapının sağlandığı yetkin ve etkin bir nadir hastalıklar merkezini gerekli kıldığını anımsatan Ünüvar, şunları kaydetti:

"NADİR'e Cebeci Hastanesi içerisindeki en gözde mekanlardan birini tahsis ettik. Gerekli alet edevat ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İşte tam bu aşamada Sanofi ile bir yol kesişmesi oldu. Sanofi, nadir hastalıklarla ilgili konularda hem çalıştığını hem de daha çok çalışma arzusunda olduğunu bize beyan etti. Bugün tam da bu beyanla ilgili niyet mektubunu imzalıyoruz. Bundan sonra bu süreci birlikte götüreceğiz. Ben bu iş birliği ile Türkiye'de nadir hastalıklarla ilgili yeni bir pencere açılacağını düşünüyorum. Zira nadir hastalıklar, adı üstünde biraz nadir diye karşılandığı için sanki önemsiz gibi algılanıyor. 'Nadir ama önemli' demek lazım. Bu algıyı da değiştirmemiz gerekiyor. Ankara Üniversitesi olarak, nadir hastalıklarla ilgili gerek teşhis gerek tedavi gerekse takiple ilgili konularda öncü olmayı hedefliyoruz. Ankara Üniversitesi herhangi bir alana girmişse o alanda en önde olmak durumundadır. İnşallah bu niyet mektubuyla başlayan süreç hayırlı bir hizmete vesile olur."

Sanofi Genzyme Türkiye Genel Müdürü Pelin Yunusoğlu da dünyanın önde gelen biyoteknoloji şirketlerinden biri olarak, uzun yıllardır tüm dünyada nadir hastalıklar alanında paydaşlarla birlikte farkındalık çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Yunusoğlu, "Sanofi Genzyme olarak bilim odağımız ve nadir hastalıklar alanındaki araştırma deneyimimizle Ankara Üniversitesi Nadir Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin hedefleri doğrultusunda yürütülecek bilimsel çalışmalara destek sağlayabilmek üzere iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Ankara Üniversitesi, Necdet Ünüvar, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Üniversitesi, nadir hastalıklarla ilgili Sanofi Genyzme ile niyet mektubu imzaladı - Son Dakika


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