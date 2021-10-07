Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır'dan AA Antalya Bölge Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Çandır, ziyaretinde, Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım'la görüştü.
Borsanın çalışmaları hakkında bilgi veren Çandır, Antalya'da 2010'dan bu yana düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'nı (YÖREX) bu yıl 20-24 Ekim'de ANFAŞ Fuar Merkezi'nde gerçekleştireceklerini bildirdi.
Çandır, yöresel ürünlerin kırsal kalkınma için önem taşıdığını belirterek, ürünleri milli ekonominin gelişmesine katkı sağladığını vurguladı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldırım da, AA'nın çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
Kaynak: AA
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