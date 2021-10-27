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ASKOM 2021 yılı 2. bölge toplantısı Kayseri'de yapıldı - Son Dakika

ASKOM 2021 yılı 2. bölge toplantısı Kayseri'de yapıldı

27.10.2021 16:48
ASKOM 2021 yılı 2. bölge toplantısı Kayseri'de yapıldı

Kayseri'de çevre illerin sağlık müdürlerinin katılımıyla 2021 yılı 2. Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısı yapıldı.

Kayseri'de çevre illerin sağlık müdürlerinin katılımıyla 2021 yılı 2. Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Devlet Hastanesi Geriatri Merkezi Konferans Salonu'ndaki toplantıya, Kayseri İl Sağlık Müdürü Ramazan Benli, Niğde İl Sağlık Müdürü Dursun Koç, Nevşehir İl Sağlık Müdürü Rahim Ünlübay, kentte acil sağlık hizmeti veren tüm kamu, özel ve üniversite hastanelerinin ASKOM sorumluları katıldı.

Toplantıda, 2 yıllık veriler sunum eşliğinde karşılaştırılarak, sunulan acil sağlık hizmetlerinin verimliği, sağlık tesisleri ve iller arası hasta sevklerinin koordinasyonu, hastane acillerine yapılan müracaat sayıları, acil vaka müdahale istatistikleri ve acil sağlık hizmetleri ile ilgili öneri ve şikayetler masaya yatırılarak değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantı, illerde sunulan sağlık hizmetlerin verimliliğinin ve kalitesinin artırılması yönelik alınan kararlar ile sona erdi.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Benli, amaçlarının halkın acil sağlık hizmetinde kesintisiz olarak hizmete ulaşmasını sağlamak ve hastaneler arasındaki entegrasyonu sağlamak olduğunu belirtti.

ASKOM 2021 yılı 2. bölge toplantısı Kayseri'de yapıldı
ASKOM 2021 yılı 2. bölge toplantısı Kayseri'de yapıldı

Devlet Hastanesi, İl Sağlık Müdürü, Kayseri, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ASKOM 2021 yılı 2. bölge toplantısı Kayseri'de yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ASKOM 2021 yılı 2. bölge toplantısı Kayseri'de yapıldı - Son Dakika
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