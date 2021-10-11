Üye Girişi
AVCILAR'DA İHMAL İDDİASI: İŞ MAKİNESİNİN DEVİRDİĞİ BETON DİREK CAN ALDI -1 - Son Dakika

AVCILAR'DA İHMAL İDDİASI: İŞ MAKİNESİNİN DEVİRDİĞİ BETON DİREK CAN ALDI -1

11.10.2021 13:22

AVCILAR'DA İHMAL İDDİASI: İŞ MAKİNESİNİN DEVİRDİĞİ BETON DİREK CAN ALDIİhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak bina için getirilen iş makinesi, kullanılmadığı halde iki yıldan bu yana sökülmeyen beton aydınlatma direğini devirdi.

AVCILAR'DA İHMAL İDDİASI: İŞ MAKİNESİNİN DEVİRDİĞİ BETON DİREK CAN ALDI

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak bina için getirilen iş makinesi, kullanılmadığı halde iki yıldan bu yana sökülmeyen beton aydınlatma direğini devirdi. Devrilen direğin altında kalarak ağır yaralanan servis şoförü Dursun Güleç (55) hastanede hayatını kaybetti. Yakınları, Güleç'in ihmaller zinciri sonucu yaşamını yitirdiğini savundu. Olayın yaşandığı sokaktaki beton direkler mahallelinin tepkisi üzerine yaklaşık 2 yıl önce haberlere konu olmuştu.

Olay, Merkez Mahallesi'nde cuma günü saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamındaki binanın yıkımı için müteahhidin anlaştığı bir firma tarafından iş makinesi sokağa getirildi. Operatör, TIR'dan indirildikten sonra aracı hareket ettirmek istedi. Manevra sırasında döndürülmek istenen iş makinesi, kullanılmayan ancak uzun süredir kaldırılmayan beton aydınlatma direğinin devrilmesine neden oldu. Devrilen direk, iş makinesinin rahat hareket etmesi için servis minibüsünü ileriye park ettikten sonra evine gitmek isteyen Dursun Güleç'in üzerine düştü. Servis şoförü, aldığı darbenin etkisi ile yol ortasında kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine sevk edilen ambulansa alınan Dursun Güleç, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Polis ekipleri iş makinesinin devirdiği beton direğin çevresine güvenlik şeridi çekerken, olay yeri inceleme ekibi de delil topladı. Beton direği deviren iş makinesi operatörü olaydan sonra kaçtı. Yakalanan operatör tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"DOKTORLAR 'KURTARMA ŞANSIMIZ ÇOK AZ' DEDİ"

Yakınları ve sevenleri, hastanenin acil servisi önünde evli ve 6 çocuk babası Dursun Güleç'ten gelecek sağlık haberini umutla bekledi. Doktorlarla görüştükten sonra konuşan Güleç'in damadı Yılmaz Şen, olayın havanın karardığı saat 19.30-20.00 sıralarında meydana geldiğini belirterek şöyle dedi:

"Havanın karardığı saatte 40 ton ağırlığındaki bir kepçe, hiçbir önlem alınmadan sadece bir adamın 'Gel' veya 'Git' demesiyle dar bir sokağa sokulmaya çalışılıyor. Bu iş makinesinin nereden bakarsanız 4 katlı bir bina yüksekliğinde ucu olmasına rağmen buna dikkat edilmiyor, kepçe kabloya çarpıyor, direk, kayınpederimin üzerine devriliyor. Bu adam sokakta, dışarıda, eğlencede, herhangi bir yerde değil, evinin kapısının önündeydi. Tek yaptığı, 'ben aracımı çekeyim kepçe rahat geçsin' diye adım atmaktı. Doktorlar 'Kurtarma şansımız çok az' dedi. O elektrik direğini, iki yıl önce şikayet ettik, günlerce sosyal medyada dile getirdik. Buna rağmen kaldırılmadı. Aynı anda, aynı sokakta 6-7 bina yıkılıp veya yeniden yapılmaya çalışılıyor. Belediye bu yıkım sırasında bu araçların giriş-çıkışını, her şeyini denetlemeli, gerekirse sabahtan güvenlik önlemini almalı. Her binanın önünde emniyet şeritleri olmalı. Böyle yüksek tonajlı araç girip çıkacaksa kamyon dahil sokak boşaltılır, insanlar güvenli bir bölgeye alınır veya evlerinden çıkmamaları sağlanır. Bunların hiçbiri yapılmadı. İhmaller zinciri hepsi bir yandan. Burası müteahhit şehri oldu. Koskoca araç saat 19.30'un karanlığında oraya sokulur mu?"

Aynı binada oturan Ali Akboru, gürültü üzerine dışarı fırladıklarını, kardeşi gibi gördüğü ev sahibini yerde ağır yaralı gördüğünü anlatırken "Saat 20.00'de araç nasıl girer? Ortada büyük bir ihmal var" diye konuştu.

KURTARILAMADI

Servis şoförü Dursun Güleç, tedavi gördüğü hastanede cumartesi günü saat 21.00 sıralarında yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Güleç için, dün Küçükçekmece'deki Garip Dede Cemevi'nde tören düzenlendi.

"İKİ YIL ÖNCE BU DİREKLER GÜNDEME GETİRİLDİ, YIKTIRILMADI"

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, törenden önce gelerek acılı aileye başsağlığı diledi. Yakınları, Hançerli'ye ortada ihmal zinciri olduğunu, Dursun Güleç'i bunların sonucunda kaybettiklerini belirtirken, hava karardıktan sonra iş makinelerinin sokaklara girip çalışması sonucu bu olayın meydana geldiğini söyledi. Saat 19.00'dan sonra inşaat veya yıkım çalışmalarının yasak olduğunu belirten Başkan Hançerli, "Olay son derece üzücü. Alınan önlemlerle bu tür iş kazaları azaldı ancak, tamamen önlenemedi" dedi. Dursun Güleç'in kiracısı Ali Akboru, Başkan Turan Hançerli'ye, "İki yıl önce bu direkler gündeme getirildi, yıktırılmadı. Bana bir seferinde 'Bu direkten uzak dur, tehlikeli' demişti o direk onu aramızdan aldı" diye konuştu.

Dursun Güleç'in cenazesi yaklaşık 500 kişinin katıldığı törenin ardından toprağa verilmek üzere Sivas Zara'ya gönderildi.

DİREKLER İKİ YIL ÖNCE HABER YAPILMIŞTI

DHA, Dursun Güleç'in ölümüne neden olan, kullanılmayan çürük beton aydınlatma direklerinin de yer aldığı sokağı iki yıl önce görüntüleyerek, burada oturanların endişelerini dile getirmişti. 18 Kasım 2019 tarihli "İstanbul sokaklarında her köşe başında bir tehlike" başlıklı haber için konuşanlar ve sokaktan geçenler, çatlak ve çürük görünen beton direklerine ilişkin "Üzerimize devrilmesinden korkuyoruz" demişti.

AVCILAR'DA İHMAL İDDİASI: İŞ MAKİNESİNİN DEVİRDİĞİ BETON DİREK CAN ALDI -1
AVCILAR'DA İHMAL İDDİASI: İŞ MAKİNESİNİN DEVİRDİĞİ BETON DİREK CAN ALDI -1
AVCILAR'DA İHMAL İDDİASI: İŞ MAKİNESİNİN DEVİRDİĞİ BETON DİREK CAN ALDI -1
AVCILAR'DA İHMAL İDDİASI: İŞ MAKİNESİNİN DEVİRDİĞİ BETON DİREK CAN ALDI -1
AVCILAR'DA İHMAL İDDİASI: İŞ MAKİNESİNİN DEVİRDİĞİ BETON DİREK CAN ALDI -1
AVCILAR'DA İHMAL İDDİASI: İŞ MAKİNESİNİN DEVİRDİĞİ BETON DİREK CAN ALDI -1
AVCILAR'DA İHMAL İDDİASI: İŞ MAKİNESİNİN DEVİRDİĞİ BETON DİREK CAN ALDI -1
AVCILAR'DA İHMAL İDDİASI: İŞ MAKİNESİNİN DEVİRDİĞİ BETON DİREK CAN ALDI -1
AVCILAR'DA İHMAL İDDİASI: İŞ MAKİNESİNİN DEVİRDİĞİ BETON DİREK CAN ALDI -1
AVCILAR'DA İHMAL İDDİASI: İŞ MAKİNESİNİN DEVİRDİĞİ BETON DİREK CAN ALDI -1
AVCILAR'DA İHMAL İDDİASI: İŞ MAKİNESİNİN DEVİRDİĞİ BETON DİREK CAN ALDI -1
AVCILAR'DA İHMAL İDDİASI: İŞ MAKİNESİNİN DEVİRDİĞİ BETON DİREK CAN ALDI -1
AVCILAR'DA İHMAL İDDİASI: İŞ MAKİNESİNİN DEVİRDİĞİ BETON DİREK CAN ALDI -1
AVCILAR'DA İHMAL İDDİASI: İŞ MAKİNESİNİN DEVİRDİĞİ BETON DİREK CAN ALDI -1
AVCILAR'DA İHMAL İDDİASI: İŞ MAKİNESİNİN DEVİRDİĞİ BETON DİREK CAN ALDI -1

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, geri dönüşüm, Tragger, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA İHMAL İDDİASI: İŞ MAKİNESİNİN DEVİRDİĞİ BETON DİREK CAN ALDI -1 - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fatih Altaylı'nın manidar paylaşımı! Herkes gazoz beklerken alkollü içecek çıktı 13:54 Fatih Altaylı'nın manidar paylaşımı! Herkes gazoz beklerken alkollü içecek çıktı Haberler.com, BBP lideri Mustafa Destici'ye hiç sorulmayanları sordu: Sizce hayat pahalılığı var mı? 13:34 Haberler.com, BBP lideri Mustafa Destici'ye hiç sorulmayanları sordu: Sizce hayat pahalılığı var mı? Courtois, futbolun patronlarıyla arayı bozacak! UEFA'ya demediğini bırakmadı 13:20 Courtois, futbolun patronlarıyla arayı bozacak! UEFA'ya demediğini bırakmadı
Taliban ile ilk kez yüz yüze görüşen ABD: Sözlere değil, eylemlere bakacağız 12:48 Taliban ile ilk kez yüz yüze görüşen ABD: Sözlere değil, eylemlere bakacağız Reynmen paylaştı, Begüm Polat 15 saniyede fenomen oldu 12:25 Reynmen paylaştı, Begüm Polat 15 saniyede fenomen oldu Silahla adam öldürme suçundan aranan Sezer Öztürk dosyasında yeni gelişmeler yaşandı! Firari sırra kadem bastı 12:14 Silahla adam öldürme suçundan aranan Sezer Öztürk dosyasında yeni gelişmeler yaşandı! Firari sırra kadem bastı
Ünlü organizatör Erkan Özerman: Öldükten sonra beni yaksınlar 11:46 Ünlü organizatör Erkan Özerman: Öldükten sonra beni yaksınlar Messi, hayatının en kolay golünü attı! Muslera neye uğradığını şaşırdı 11:20 Messi, hayatının en kolay golünü attı! Muslera neye uğradığını şaşırdı

Son Dakika Haberleri
13:54 Fatih Altaylı'nın manidar paylaşımı! Herkes gazoz beklerken alkollü içecek çıktı
13:49 Ailecek yenilen yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar yine gündeme geldi
13:33 Haberler.com, BBP lideri Mustafa Destici'ye hiç sorulmayanları sordu: Sizce hayat pahalılığı var mı?
13:31 Ekmek parası için Şanlıurfa'dan Çorum'a giden aile kahroldu! Çocukları, su birikintisi içinde ölü bulundu
13:30 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 11 Ekim 2021
13:19 Courtois, futbolun patronlarıyla arayı bozacak! UEFA'ya demediğini bırakmadı
12:57 Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı
12:47 Taliban ile ilk kez yüz yüze görüşen ABD: Sözlere değil, eylemlere bakacağız
12:33 Apple resmen duyurdu! Türkiye'deki üçüncü mağazasını Bağdat Caddesi'nde açıyor
12:25 Reynmen paylaştı, Begüm Polat 15 saniyede fenomen oldu
Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü         
14:05
Ailecek yenilen yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar yine gündeme geldi Ailecek yenilen yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar yine gündeme geldi         
13:50
Ekmek parası için Şanlıurfa'dan Çorum'a giden aile kahroldu! Çocukları, su birikintisi içinde ölü bulundu Ekmek parası için Şanlıurfa'dan Çorum'a giden aile kahroldu! Çocukları, su birikintisi içinde ölü bulundu         
13:32
Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı         
12:57
Afyonkarahisar'da 5 kişinin öldüğü kazanın haberini ölümden dönen öğrenci vermiş Afyonkarahisar'da 5 kişinin öldüğü kazanın haberini ölümden dönen öğrenci vermiş         
12:32
Trabzon'da büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi! Erkelerin yolunu kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar Trabzon'da büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi! Erkelerin yolunu kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar         
12:23
Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti         
12:06
7 yıl önce arkadaş tavsiyesiyle ektiği 'gojy berry' meyvesini, kilosu 100 liradan Avrupa'ya ihraç ediyor 7 yıl önce arkadaş tavsiyesiyle ektiği 'gojy berry' meyvesini, kilosu 100 liradan Avrupa'ya ihraç ediyor         
11:22
İngiltere'de yaşanan petrol krizi, gaz, gıda ve enerji krizi sektörleri durma noktasına getirdi İngiltere'de yaşanan petrol krizi, gaz, gıda ve enerji krizi sektörleri durma noktasına getirdi         
11:00
Öğrenci servisi devrildi: 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Öğrenci servisi devrildi: 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı         
10:58
Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi         
10:36
Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası korkuttu: Lenf bezleri şişen çok sayıda kişi hastanelere akın ediyor Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası korkuttu: Lenf bezleri şişen çok sayıda kişi hastanelere akın ediyor         
10:22
Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı         
10:14
Kocasını aldatan kadın, günlük tutmuş! Mağdur adam satır satır okuyup, mahkemeye koştu Kocasını aldatan kadın, günlük tutmuş! Mağdur adam satır satır okuyup, mahkemeye koştu         
09:01
Aygün Aydın'dan, Mehmet Ali Erbil ifşası geldi: Arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu Aygün Aydın'dan, Mehmet Ali Erbil ifşası geldi: Arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu         
08:44
Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor         
23:22
FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor         
17:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2021 14:09:25. #1.13#
SON DAKİKA: AVCILAR'DA İHMAL İDDİASI: İŞ MAKİNESİNİN DEVİRDİĞİ BETON DİREK CAN ALDI -1 - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement