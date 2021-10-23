Avcılar'da "İşçi Festivali" düzenlendi - Son Dakika

Avcılar Belediyesinde çalışanlar "İşçi Festivali"nde eğlendi.

Etkinliğe aileleriyle birlikte katılan çalışanlar, müzik eşliğinde eğlenirken, çocuklara hediyeler dağıtıldı.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Çalışma arkadaşlarımız, işçiler bizim için değerli. Biz çalışma arkadaşlarımız ile beraber hizmet veriyoruz. Bu nedenle de belki ülkemizdeki ilklerden birini gerçekleştirdik. Böyle etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz." dedi.