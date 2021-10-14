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Avrupa'nın en büyük kristal lagün havuzunun üçte ikisi doldu - Son Dakika

Avrupa'nın en büyük kristal lagün havuzunun üçte ikisi doldu

14.10.2021 15:13

Avrupa'nın en büyük kristal lagün havuzunun üçte ikisi doldu Onikişubat ilçesindeki 789 bin metrekare alanda inşa edilen EXPO alanı yıl boyunca açık kalacak ve bir yaşam alanına dönüştürülecek Kahramanmaraş'ın Onikişubat Belediyesi tarafından 2023 yılında düzenlenecek olan ve dünyadaki...

Avrupa'nın en büyük kristal lagün havuzunun üçte ikisi doldu

Onikişubat ilçesindeki 789 bin metrekare alanda inşa edilen EXPO alanı yıl boyunca açık kalacak ve bir yaşam alanına dönüştürülecek

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Onikişubat Belediyesi tarafından 2023 yılında düzenlenecek olan ve dünyadaki önemli organizasyonlardan biri olan EXPO alanındaki Avrupa'nın en büyük kristal lagün havuzunun üçte ikisi doldu.

Kahramanmaraş'ın Onikisubat ilçesinde 2023 yılı Nisan ayında düzenlenecek olan EXPO etkinlikleri için hazırlıklarda sona yaklaşıldı.

Etkinlik alanında yüzde 69'luk kısmı tamamlanırken, EXPO alanındaki Avrupa'nın en büyük kristal lagün havuzunda ise su tutma işlemleri sürüyor.

Yaklaşık 30 gündür Ceyhan nehrinin temiz suyu havuza dolarken, 10 gün sonra havuzun tamamının dolması bekleniyor. EXPO rekreasyon alanında gazetecilerle buluştuktan sonra açıklama yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, havuzun kısa sürede dolacağını ve görsel şölen oluşturacağını ifade etti.

EXPO'nun kentin marka değerini yükselteceğini ifade eden Başkan Mahçiçek, "Bu havuz Avrupa'nın en büyüğü ve bize de en büyüğünü yapmak yakışırdı onu yaptık. Aşağı yukarı bir aydır su dolumu devam ediyor ve buranın dolması için 136 bin metreküp su lazım. Ceyhan nehrinin altından temiz su alarak bu havuza 5 koldan dolduruyor. Yaklaşık üçte ikisi dolmuş vaziyette ve 15 gün içinde tamamı dolmuş olacak. Bu havuz EXPO'ya ve Kahramanmaraş'a değer katacak. Marka değerini yükseltecek güzel bir proje" dedi. Açılışa da cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bu devasa alanı ülkemize ve kentimize hediye etmiş olacağız" dedi.

Gazeteci Mehmet Taş ise, "Bu alan sadece Kahramanmaraş'a değil, görselliği, yeşil alanı ve doğallığı ile bölgeye Türkiye'ye hatta dünyaya hizmet edecek bir proje olarak görüyorum. Bir gazeteci olarak bu bölgeyi gezdiğimde duygulandım. Emeği geçen başkan Hanefi Mahçiçek'e teşekkür ediyorum" dedi.

EXPO alanında çarşı, kent müzesi, kafe, cami, eğlence alanları, kule, ticari alanlar ve açık alışveriş merkezi gibi mekanları da içinde bulunduracak.

Avrupa'nın en büyük kristal lagün havuzunun üçte ikisi doldu
Avrupa'nın en büyük kristal lagün havuzunun üçte ikisi doldu
Avrupa'nın en büyük kristal lagün havuzunun üçte ikisi doldu
Avrupa'nın en büyük kristal lagün havuzunun üçte ikisi doldu
Avrupa'nın en büyük kristal lagün havuzunun üçte ikisi doldu

Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş, Ceyhan, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avrupa'nın en büyük kristal lagün havuzunun üçte ikisi doldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa'nın en büyük kristal lagün havuzunun üçte ikisi doldu - Son Dakika
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