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Başkan Altay'dan ilçelerdeki belediye personellerine teşekkür belgesi - Son Dakika

Başkan Altay'dan ilçelerdeki belediye personellerine teşekkür belgesi

01.11.2021 17:01
Başkan Altay'dan ilçelerdeki belediye personellerine teşekkür belgesi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından Türkiye'nin farklı bölgelerinde 2021 yılında meydana gelen orman yangınları ve sel felaketlerinde yürütülen çalışmalara katılımlarıyla destek veren belediye personellerine teşekkür belgesi verildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından Türkiye'nin farklı bölgelerinde 2021 yılında meydana gelen orman yangınları ve sel felaketlerinde yürütülen çalışmalara katılımlarıyla destek veren belediye personellerine teşekkür belgesi verildi.

Başkan Uğur İbrahim Altay tarafından gönderilen ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cevdet İşbitirici tarafından Hüyük ve Derebucak Belediyeleri'ne ulaştırılan teşekkür belgeleri, ilgili personele ilçe belediye başkanları tarafından takdim edildi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ve Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, teşekkür belgelerini verdiği personellerine Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan orman yangınlarındaki söndürme çalışmalarına katılımlarıyla yaptıkları katkı ve desteklerden ötürü teşekkür etti.

Başkan Çiğdem ve Başkan Kısa, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a da personelleri için hazırlanan belgelerden dolayı teşekkür etti.

Uğur İbrahim Altay, Orman Yangınları, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkan Altay'dan ilçelerdeki belediye personellerine teşekkür belgesi - Son Dakika


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