Üye Girişi
Başkan Büyükakın'dan gençlere altın değerinde tavsiyeler - Son Dakika

Başkan Büyükakın'dan gençlere altın değerinde tavsiyeler

12.10.2021 17:29
Başkan Büyükakın'dan gençlere altın değerinde tavsiyeler

Kocaeli gençliğiyle kurduğu samimi diyaloglarla dikkat çeken Başkan Büyükakın, Körfez Kılavuz Gençlik Merkezi'ni ziyaretinde çocuklar ve gençlerin yoğun ilgisiyle karşılandı

''Gençler bu hayatı onurunuzla ve başınız dik yaşayın''

Kocaeli gençliğine verdiği değeri çocuklar ve gençlere yönelik hayata geçirdiği eserlerle gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, her fırsatta gençlerle ve çocuklarla buluşmaya devam ediyor. Kentin yoğun gündemine rağmen gençler ve çocuklara zaman ayırmayı ihmal etmeyen Başkan Büyükakın, kütüphane buluşmalarının ikincisinde Kartepe'den sonra Körfez Kılavuz Gençlik Merkezine konuk oldu. Burada Akşemseddin Akademi Lise öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Büyükakın, ''Bu hayatı onuruyla yaşamalı insan… Yani birilerine boyun bükerek, muhtaç kalarak değil. Birilerinin güdümünde değil, onuruyla ve başı dimdik yaşamalı'' tavsiyesinde bulundu.

GELECEĞİMİZ EMİN ELLERDE

"Gençlerimizin gözlerinde gördüğüm ışık, geleceğe yönelik umutları, hayalleri ve düşünceleri bana enerji veriyor. Ülkemizin ve Kocaeli'mizin geleceğinin emin ellerde olduğunu görüyorum'' sözleriyle Kocaeli gençliğine olan güvenini her konuşmasında dile getiren Başkan Büyükakın, Körfez Kılavuz Gençlik Merkezi'ni ziyaretinde gençlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Kocaeli gençliğiyle çok yakın diyalog halinde bulunan Başkan Büyükakın, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi alırken, gençlerin yaptıkları faaliyetlerle de birebir ilgilendi. Ziyarette Başkan Büyükakın'a Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, kadın kolları ve gençlik kolları yöneticileri eşlik etti.

''HAYATTA ÖNCELİĞİNİZİ İYİ BELİRLEYİN''

Merkezde bulunan gençlerle sohbet eden Başkan Büyükakın, onlara çok önemli tavsiye ve nasihatlerde bulundu. Gençlerin kendisini ilgiyle dinlemesinden memnuniyet duyan Başkan Büyükakın, hayata bakış açılarının nasıl olması gerektiğini bir kavanoza sırasıyla konulan büyük taşlar, küçük taşlar ve kum örneğiyle anlattı. Gençlere büyüklerin deneyimlerinden istifade etmeleri tavsiyesinde bulunan Başkan Büyükakın, ''Hayat bir öncelikler meselesidir. Zamanınızı iyi yönetmelisiniz. Hayatınızdaki büyük taşlar, küçük taşlar ve kumlar nedir? Onları iyi belirleyin. Akşam eve gidince bunları düşünün, kağıdı kalemi elinize alıp yazın'' öğüdünü verdi.

ALTIN DEĞERİNDE TAVSİYELER

Sosyal medyanın hayatımızdaki olumsuz etkilerine de değinen Başkan Büyükakın, ''Mesela sosyal medya hayatınızda büyük taş mıdır, küçük taş mıdır, toksa kum mudur? Kum ise hayatınızın kaç saatini sosyal medyada geçirmelisiniz? Büyük taş nedir; ailemiz, derslerimiz, sorumluluklarımızdır. Size aslında hayatta başarılı olmanın anahtarını veriyorum; önceliklerinizi çok iyi belirleyin. 50 yıllık yaşam ve akademisyenlik deneyimlerimi sizinle paylaşıyorum. Umarım yararlanırsınız'' dedi.

HAYATIN TADI KAHVEDEDİR, FİNCANDA DEĞİL

Gençleri günün yoğunluğuna rağmen dostlarıyla bir kahve içmeye ve sevdiklerine vakit ayırmaya çağıran Başkan Büyükakın, ''Size bir şey anlatayım; Çocuklar okuldan mezun olurlar ve hayata atılırlar. Meslek sahibi olup, bir düzen kurarlar. Belli aralıklarla görüşürler ve o görüşmelerinden birinde hocalarını ziyaret etme kararı alırlar. Hocaları kendisini ziyaret eden 4-5 arkadaşı evinde güzelce karşılar. Onlara kahve getirip, masaya koyar ve tekrar mutfağa gider. Geri geldiğinde elinde 20 ya da 30 tane fincan olan bir tepsi vardır. Tepsiyi masaya bırakır. 'Bardaklar orada, kahveniz burada, buyurun afiyetle için' der. Çocuklar sorarlar hocaya, 'Hocam kahve geldi, ama bir sürü fincan var burada?'… Hoca konuşmaya başlar, 'Hepiniz tepsiden farklı bir bardak seçtiniz. Ama içtiğiniz kahvenin tadı aynıydı… Fincanların farklılığı kahvenin tadını değiştirmedi. Aslında fincanlar hayatın kendisi değildir. Hayatın kendisi kahvenin tadındadır. Hayatınız o kahve ile simgeleniyor, kahvenin tadı ile simgeleniyor. Peki, bardak neyi simgeliyor? Bindiğiniz arabaları, oturduğunuz evleri, üzerinize giydiğiniz kıyafetleri… Aslında onlar hayatın tadına dâhil… İçtiğiniz kahvenin tadı farklı değildi, fincan kahveye tat katmadı.' Genç kardeşlerim, hayatınızı öyle yaşayın ki; aslında sizin için değerli ve değersiz olan şeyleri ayırt etmeyi iyi bilin'' ifadesini kullandı.

ALPARSLAN, FATİH, ATATÜRK

İyi insan olmak, iyilik yapmak, adil olmak gibi niteliklerden de söz eden Başkan Büyükakın, ''Bu hayatı onuruyla yaşamalı insan… Yani birilerine boyun bükerek, muhtaç kalarak değil. İnsan birilerinin güdümünde değil, onuruyla ve başı dimdik, bağımsız yaşamalı. Kendimize sormamız lazım; hayat nedir? Hayat mesela milletimiz için bir şeyler yapmaktır. Örneğin Aziz Sancar gibi bir keşif yapmaktır. Nobel almaktır, aşı bulmaktır, insanlığa iyilik yapmaktır. İnsanlar için iyi şeyler yapmaktır. Öldükten sonra herkes sizi iyi hatırlasın diye güzel şeyler yapmaktır. Biz kimleri hatırlıyoruz tarihimizden, önemli isimleri hatırlıyoruz değil mi? Mesela Alp Arslan'ı, Fatih'i hatırlıyoruz. Bilim adamlarını hatırlıyoruz. Atatürk'ü hatırlıyoruz, bunların ortak özelliği ne? İnsanların değerli bulduğu, kıymetli bulduğu şeyleri yapmış olmak. Demek ki bu hayat neyle anlamlı oluyor? İyi şeyler yapmakla, bilim adamı ise keşif yapmakla, başka bir iş yapıyorsanız insanların güzelliğine, iyiliğine bir şey yapmakla hayat değer kazanıyor. Hayatta gerçek zenginlik; iyilik yapmak, dünyada hoş bir seda bırakarak bu yolcuğu tamamlamaktır. Umarım bu söylediklerimden önemli dersler çıkartırsınız'' şeklinde konuştu.

ÇOCUKLAR PÜRDİKKAT DİNLEDİ

Kütüphane buluşmasında gençlerin sözlerini pürdikkat dinlediği Başkan Büyükakın, onlarının gözünün içine bakarak devam ettiği konuşmasında ''Sevgili genç kardeşlerim, sosyal medyada canlı yayın izlemenin peşinde olmak yerine, bir kitap daha fazla okumaya, spor yapmaya, dostlarınızla buluşmaya, sizi seven insanlarla bir arada olmaya bakın. Bence şu andan itibaren birkaç karakterden, birkaç emojiden ya da sosyal medyada paylaşılan videolardan ibaret olmasın hayatınız. Dediğim gibi önceliklerinizi doğru yönetin ve hayatınızın adımlarını atarken sizin için neyin değerli olduğunu iyi belirleyin. Eğer böyle yaparsanız; inanın hayatınızın bundan sonraki günlerinde az önce anlattığım olaydaki gibi içtiğiniz kahveden daha çok tat alacaksınız'' dedi.

Tahir Büyükakın, Kocaeli, Kartepe, Körfez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Büyükakın'dan gençlere altın değerinde tavsiyeler - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Süper Lig'de futbolcuların piyasa değerleri belirlendi! Ligin en değerli takımı ise Fenerbahçe oldu 17:24 Süper Lig'de futbolcuların piyasa değerleri belirlendi! Ligin en değerli takımı ise Fenerbahçe oldu Sydney Üniversitesi Astronomi Enstitüsü uzaydan gelen gizemli sinyallerin kaynağı araştırıyor 17:02 Sydney Üniversitesi Astronomi Enstitüsü uzaydan gelen gizemli sinyallerin kaynağı araştırıyor İHA'ların gurur duyulan öyküsü! Şırnaklılar 15 yıl önce Selçuk Bayraktar'la yaşadıklarını anlattı 16:36 İHA'ların gurur duyulan öyküsü! Şırnaklılar 15 yıl önce Selçuk Bayraktar'la yaşadıklarını anlattı
Son Dakika: IMF, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 9'a çıkarttı 16:08 Son Dakika: IMF, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 9'a çıkarttı Son Dakika! Sağlık Bakanlığı, gebeliğin ilk 3 ayından sonra koronavirüs aşısı uygulanmasını tavsiye etti 16:02 Son Dakika! Sağlık Bakanlığı, gebeliğin ilk 3 ayından sonra koronavirüs aşısı uygulanmasını tavsiye etti Brezilya'da iklim koşullarının kahve üretimini etkileyeceği yönündeki haberler sonrası Türk kahvesi stokları başladı 15:37 Brezilya'da iklim koşullarının kahve üretimini etkileyeceği yönündeki haberler sonrası Türk kahvesi stokları başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Üsküdar'da yoğun ilgi! Aracını iki kez durdurup sohbet ettiler 15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Üsküdar'da yoğun ilgi! Aracını iki kez durdurup sohbet ettiler Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu 13:37 Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

Son Dakika Haberleri
17:24 Süper Lig'de futbolcuların piyasa değerleri belirlendi! Ligin en değerli takımı ise Fenerbahçe oldu
17:02 Sydney Üniversitesi Astronomi Enstitüsü uzaydan gelen gizemli sinyallerin kaynağı araştırıyor
16:50 Bakan Soylu, F1'deki şampanya izni iddiaları hakkında konuştu: Ben de ilk kez duydum
16:29 Son dakika magazin haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan magazin olayları
16:21 Platonik aşk cinayeti davasında komşu olan tanığın anlattıkları yürek parçaladı: 'Yapma' diye bağırıyordu
16:18 Suratına tükürdüğü 41 yıllık eşi evi terk eden adam, canlı yayında şiir okuyarak barışmak istedi
16:07 Son Dakika: IMF, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 9'a çıkarttı
16:01 Son Dakika! Sağlık Bakanlığı, gebeliğin ilk 3 ayından sonra koronavirüs aşısı uygulanmasını tavsiye etti
15:48 Binali Yıldırım 2007'de yaşadığı bir anısını paylaştı: Teyze bana 'Sen bakan olmuşsun ama cahil kalmışsın' dedi
15:45 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 12 Ekim 2021
HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun         
17:29
Otel odasında sır cinayet! Boğazı kesilmiş kadının kocası her yerde aranıyor Otel odasında sır cinayet! Boğazı kesilmiş kadının kocası her yerde aranıyor         
17:14
Bakan Soylu, F1'deki şampanya izni iddiaları hakkında konuştu: Ben de ilk kez duydum Bakan Soylu, F1'deki şampanya izni iddiaları hakkında konuştu: Ben de ilk kez duydum         
16:50
Platonik aşk cinayeti davasında komşu olan tanığın anlattıkları yürek parçaladı: 'Yapma' diye bağırıyordu Platonik aşk cinayeti davasında komşu olan tanığın anlattıkları yürek parçaladı: 'Yapma' diye bağırıyordu         
16:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Milletvekili İsmet Uçma'nın cenaze törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Milletvekili İsmet Uçma'nın cenaze törenine katıldı         
16:03
Diego Maradona hakkında ortaya atılan iddia gündemi sarstı! 16 yaşındaki kıza tecavüz ettiği ileri sürüldü Diego Maradona hakkında ortaya atılan iddia gündemi sarstı! 16 yaşındaki kıza tecavüz ettiği ileri sürüldü         
15:39
2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam 2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam         
15:35
Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı 40 adet F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı 40 adet F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı         
14:38
CIA'nın gizli yazışmaları ortaya çıktı! 1962'de 2 uzaylıyı ölü olarak bulmuşlar CIA'nın gizli yazışmaları ortaya çıktı! 1962'de 2 uzaylıyı ölü olarak bulmuşlar         
13:30
Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu         
12:21
Klibi için 6 saat suda kalan Ceylan, hastanelik oldu Klibi için 6 saat suda kalan Ceylan, hastanelik oldu         
12:19
24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti 24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti         
12:09
İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti         
11:19
Kızı 2 günde 2 beyin ameliyatı oldu! Mehtap Taşkıran Kızı 2 günde 2 beyin ameliyatı oldu! Mehtap Taşkıran "Çocuğum ölecek" deyip Sağlık Bakanlığı'na seslendi         
11:10
Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın         
10:24
Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini ilk defa görenler şaşkınlık yaşadı Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini ilk defa görenler şaşkınlık yaşadı         
07:15
Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı         
21:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2021 17:34:09. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Büyükakın'dan gençlere altın değerinde tavsiyeler - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement