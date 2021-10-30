Üye Girişi
Başkent Millet Bahçesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı - Son Dakika

Başkent Millet Bahçesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı

30.10.2021 15:51

Açılışını 28 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Başkent Millet Bahçesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Açılışını 28 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Başkent Millet Bahçesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Güneşli havayı ve hafta sonunu değerlendirmek isteyen Ankaralılar, Başkent Millet Bahçesi'ne gelerek vakit geçirdi. Bazı vatandaşlar, yeşil alanda temiz hava alırken bazıları bisiklet sürdü, yürüyüş yaptı.

Çocukların ise oyun parklarında oynadığı, düzenlenen etkinliklere katıldığı görüldü. Bazı gençler de 1320 metrekarelik olimpik standartlardaki kaykay pistinde kaykay sürdü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının "Çevre Müfettişi Projesi" kapsamında çocuklara şapka, çöp kutusu, hikaye ve boyama kitapları ile çeşitli oyunlar hediye edildi, ziyaretçilere yiyecek ikramında bulunuldu.

Öte yandan, açılış etkinlikleri kapsamında sanatçı Oğuzhan Koç konser verdi. Ziyaretçiler, konsere yoğun ilgi gösterdi.

"Bence Ankara'nın bir eksiğiydi"

Millet bahçesine gelen ziyaretçilerden Samet Yıldırım, hafta sonunu değerlendirmek için ailesiyle buraya geldiğini belirterek, "Yapan, yaptıran, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Ailesiyle ziyarete gelen Abdulhamit Mermer ise Ankara'da hafta sonu gezecek yer aradıklarını, bu anlamda millet bahçesinin Ankara'nın ihtiyacını karşılar nitelikte olduğunu ifade etti.

Abdulnasır Güneş de "Bence Ankara'nın bir eksiğiydi. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Çok güzel bir park. Biz de eşim ve çocuğumla bu hafta sonu geldik. Buradaki alanları geziyoruz. Çevre Bakanımıza buradan teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Başkent Millet Bahçesi'nde, çok sayıda kitabın yer aldığı Millet Kıraathanesi'nin yanı sıra çocuk kulübü, oyun alanları, binicilik ve etkinlik çayırları, tohum merkezi, spor sahaları, meyve ve sebze yetiştirilecek bostanlar, 6 duraktan oluşan tramvay hattı, 5 bin kişilik konferans salonuna sahip çok amaçlı kültür merkezi, açık hava sineması, bisiklet park alanları, cami, sanat atölyeleri, çayhane, kır lokantası ve sağlık merkezi bulunuyor.

Başkent Millet Bahçesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı
Başkent Millet Bahçesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı
Başkent Millet Bahçesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı
Başkent Millet Bahçesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı
Başkent Millet Bahçesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Ankara, Ekim, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkent Millet Bahçesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı - Son Dakika


Son Dakika

Kim Milyoner Olmak İster'de 16:45 Kim Milyoner Olmak İster'de "menemen" sorusu tartışma yarattı Ebru Gündeş'in yıllar önceki fotoğrafları ortaya çıktı 16:22 Ebru Gündeş'in yıllar önceki fotoğrafları ortaya çıktı Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı 16:09 Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı
Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unuttu 15:32 Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unuttu AK Parti'den asgari ücret ve emekli aylıklarıyla ilgili sevindiren haber geldi: İnsani yaşam seviyesine getireceğiz 15:20 AK Parti'den asgari ücret ve emekli aylıklarıyla ilgili sevindiren haber geldi: İnsani yaşam seviyesine getireceğiz Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı 15:12 Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı
Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım 14:02 Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı 12:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı

Son Dakika Haberleri
16:44 Kim Milyoner Olmak İster'de "menemen" sorusu tartışma yarattı
16:43 Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor
16:22 Ebru Gündeş'in yıllar önceki fotoğrafları ortaya çıktı
16:21 Gençler sokak ortasında kavga etti! Biri kalbinden diğeri bacağından bıçaklandı
15:57 Otel odasında ölü bulunan uzman çavuşun cenazesi Yozgat'ta ailesine teslim edildi
15:56 İstanbul Boğazı'nda sürüklenen gemi kıyıya metreler kala durabildi
15:39 Kasımpaşa, Birbirinin kopyası iki golle Malatya'yı devirdiler
15:32 Biden ve Macron'dan G20'de tokalaşma düellosu gündemde yer aldı
15:23 Konserde Galatasaray'a küfredilince, Gülşen sahneden ayrıldı
15:18 Hatayspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
Beşiktaş'ta bir kayıp daha! Batshuayi, Hatay maçına devam edemedi Beşiktaş'ta bir kayıp daha! Batshuayi, Hatay maçına devam edemedi         
16:46
Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor         
16:44
Gençler sokak ortasında kavga etti! Biri kalbinden diğeri bacağından bıçaklandı Gençler sokak ortasında kavga etti! Biri kalbinden diğeri bacağından bıçaklandı         
16:21
Kovid-19 hastalarının mecburi refakatçilerine uyarı: Özel hastanelere ücret ödemeyin Kovid-19 hastalarının mecburi refakatçilerine uyarı: Özel hastanelere ücret ödemeyin         
15:44
Konserde Galatasaray'a küfredilince, Gülşen sahneden ayrıldı Konserde Galatasaray'a küfredilince, Gülşen sahneden ayrıldı         
15:23
Hatayspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu Hatayspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu         
15:19
Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan         
15:08
Kılıçdaroğlu'nun adaylık sorusuna verdiği cevap çok konuşulacak: Olmaz demedim Kılıçdaroğlu'nun adaylık sorusuna verdiği cevap çok konuşulacak: Olmaz demedim         
13:28
Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı         
12:38
Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin         
12:02
Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz gece yarısı tahliye oldu Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz gece yarısı tahliye oldu         
12:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak         
11:53
Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu         
09:29
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Siirt'te Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen kişi serbest bırakıldı         
09:05
Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı         
23:32
Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor         
19:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2021 16:50:21. #1.12#
SON DAKİKA: Başkent Millet Bahçesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement