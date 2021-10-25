Başkent'te DEAŞ operasyonu - Son Dakika

Başkent'te DEAŞ operasyonu

ANKARA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen 6 şüphelinin, Ankara merkezli 4 ilde, gözaltına alınmalarına kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, DEAŞ Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmaları neticesinde; örgütün ülkemizdeki eylemlerini planlayan 'sözde' dış ilişkiler ofisine bağlı faaliyet gösterdikleri ve çatışma bölgelerine gönderilmek üzere örgüte eleman ve malzeme temin ettikleri tespit edilen 6 şüpheliye (2'si yabancı uyruklu) yönelik Ankara TEM Şube Müdürlüğü'nce Ankara merkezli 4 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 10 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet şarjör, çok sayıda namlu ve yay mekanizması gibi silah parçaları, 1 adet sahte ehliyet ve çok sayıda yabancı ülke pasaportu el konuldu. Firari şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalar devam ettiği öğrenildi.