Beykoz'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

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