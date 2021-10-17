Beypazarı'nda imam hatip lisesi öğrencilerinden "Mevlid Kandili" programı - Son Dakika

Beypazarı Sefa Tiftik Anadolu İmama Hatip Lisesi öğrencileri, "Mevlid-i Nebi" programı düzenlendi.

Mevlid Kandili dolayısıyla Belediye Mustafa Cankara Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Kur'an-Kerim tilavetiyle başladı, ardından öğrenciler çeşitli şiirler okudu.

Öğrencilerin oratoryo ve tiyatro gösterisinin ardından okul korosu tarafından ilahiler seslendirildi.

Programın sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi, okul yöneticilerini ve öğretmenleri de tebrik etti.

Programa, Kaymakam Adayı Deniz Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Büyükbaş, Emniyet Müdürü Metin Demirci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, okul müdürleri ve öğrencilerle birlikte aileler katıldı.