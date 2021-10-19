Beypazarı ve Nallıhan'da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Beypazarı'nda Kaymakam Oktay Erdoğan, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ile muhtarlar derneği adına Kazım Uslu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla tören sona erdi.

Nallıhan'da Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, Muhtarlar Derneği Başkanı Musa Özmen ve muhtarlar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Özmen, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, "Bu anlamlı günün, halkımıza ve görevini fedakarca yürüten bütün muhtarlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Muhtarlarımız bulunduğu bölgelerde, köylerde, devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir." dedi.

Daha sonra belediye toplantı salonunda muhtarlarla bir araya gelen başkan yardımcısı Selvi, muhtarların sorunlarına ve isteklerine kısa süre içinde cevap vermeye çalıştıklarını söyledi.