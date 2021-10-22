BİLECİK'TE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ MİDE BULANTISI VE KUSMA ŞİKAYETİYLE HASTANEYE KALDIRILDI - Son Dakika

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BİLECİK'te 100 kadar üniversite öğrencisi mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, gece saatlerinden itibaren hastaneye gelen öğrencilerin taburcu edildiğini ifade ederek, "Hastaların şikayet sebebi ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince numune ve analiz çalışmaları devam etmektedir" dedi.

Bilecik Kredi ve Yurtlar Kurumları'nda kalan 100 kadar üniversite öğrencisi dün gece yarısından sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Bazı öğrenciler ise ambulansla hastaneye getirildi. Öğrencilerin yurtta yedikleri yemekten etkilendikleri belirtilirken, bir çoğu ayakta tedavi edilen öğrenciler sabah saatlerinde taburcu edildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Bilecik Valiliği, yemekten etkilenerek hastaneye başvuranların taburcu edildiğini açıkladı. Valilik açıklamasında, "Dün gece saatlerinden itibaren, vatandaşların karın ağrısı, bulantı ve kusma semptomlarıyla, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine başvuruları bulunmaktadır. Yatan hasta bulunmamakta olup, başvuran hastalar, tedavileri yapılarak taburcu edilmektedirö denildi. Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya da sabah saatlerinde hastanede tedavi gören 2 öğrenciyi ziyaret ederek, "Konu Valiliğimiz tarafından takip edilmektedir. Hastaların şikayet sebebi ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince numune ve analiz çalışmaları devam etmektedir" dedi. Öğrencilerin yediği yemeklerden Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince numune alındığı ve incelendiği belirtildi.