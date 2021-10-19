Bilecik'te traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, odun yüklü traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, babası yaralandı.
Sarıyazı köyünde, Selim Öztürk'ün kullandığı, plakası öğrenilemeyen traktör, kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen ekipler, sürücü Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücünün babası Mustafa Öztürk, Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücüsün cesedi, incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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