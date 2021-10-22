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Çaldığı otomobille kovalamaca sonucu yakalandı, tutuklandığı adliyede annesi böyle saldırdı - Son Dakika

Çaldığı otomobille kovalamaca sonucu yakalandı, tutuklandığı adliyede annesi böyle saldırdı

22.10.2021 23:51

Çaldığı otomobille kovalamaca sonucu yakalandı, tutuklandığı adliyede annesi böyle saldırdı Aksaray'da çaldığı otomobille gün boyu gezen hırsız polisin kovalamacası ile yakalanarak gözaltına alınırken, adliyede tutuklanan hırsıza annesi saldırarak tepki gösterdi.

Çaldığı otomobille kovalamaca sonucu yakalandı, tutuklandığı adliyede annesi böyle saldırdı

AKSARAY - Aksaray'da çaldığı otomobille gün boyu gezen hırsız polisin kovalamacası ile yakalanarak gözaltına alınırken, adliyede tutuklanan hırsıza annesi saldırarak tepki gösterdi.

Olay, önceki gün gece yarısı Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet İ.'ye ait 68 DU 628 plakalı Tofaş marka otomobil gece yarısı Fatih Mahallesindeki apartmanının önünden çalındı. İşe gitmek için sabah saatlerinde çıktığı evinin önünde park ettiği otomobilinin olmadığını fark eden araç sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemelerin ardından harekete geçen polis ekipleri otomobilin aranmasına yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.

Kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı

Akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde devriye gezen polis ekipleri otomobili seyir halinde gördü. Polisin dur ihtarında bulunduğu otomobil sürücüsü ikazlara uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin aracı ve kaçtığı istikameti telsizden anons etmesi üzerine tüm ekipler bölgeyi adeta abluka altına aldı. Polis ve sürücü arasında yaklaşık 1 saatlik kovalamaca yaşandı. Hava karardığı esnada kaçar sürücü polis ekiplerinin boş bir arazide kıstırması sonucu kıskıvrak yakalandı. Yakalanan hırsız sürücünün Ali B. isimli şahıs olduğu anlaşılırken olay yerinde gözaltına alınarak polis aracına bindirildi.

Çaldığı araçtaki aksesuarları söküp satmış

Çaldığı otomobilin plakalarını sökerek gün boyu gezen Ali B. sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, polis ekipleri araç üzerinde inceleme başlattı. Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri aracı didik didik arayıp parmak izi ve delil çalışması yaptı. Yapılan çalışmaların ardından araç İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, araçta yapılan incelemelerde Ali B.'in aracı düz kontak yaparak çaldığı, içerisinde bulunan teyp, ses sistemi ve aksesuarların da yine Ali B. tarafından sökülerek satıldığını tespit etti.

Tutuklanan oğluna saldırarak tepki gösteren anne, "Oğlum avrat öldürdü avrat"

Emniyetteki ifadesinin ardından Ali B. bugün Aksaray Adliyesine sevk edildi. Sabah saatlerinde götürüldüğü adliyeden akşam saatlerinde tutuklanarak çıkan Ali B.'yi gören annesi Selma B. oğlunun üzerine yürüdü. Durumu fark eden polis memurları hemen anne Selma B.'nin önüne geçerek müdahale etti. Tutuklanan oğluna saldırarak tepki gösteren anne Selma B. kendini yere attı. Kameraların kendini çektiğini gören Ali B. ise basın mensuplarına saldırmak istedi. Kendini yerlere atarak ağıtlar yakan anne Selma B., "Oğlum avrat öldürdü, avrat avrat" diye haykırdı.

Otomobil yapılan incelemelerin ardından sahibine teslim edilirken tutuklanan hırsız polis ekiplerince cezaevine götürüldü.

Çaldığı otomobille kovalamaca sonucu yakalandı, tutuklandığı adliyede annesi böyle saldırdı
Çaldığı otomobille kovalamaca sonucu yakalandı, tutuklandığı adliyede annesi böyle saldırdı
Çaldığı otomobille kovalamaca sonucu yakalandı, tutuklandığı adliyede annesi böyle saldırdı
Çaldığı otomobille kovalamaca sonucu yakalandı, tutuklandığı adliyede annesi böyle saldırdı
Çaldığı otomobille kovalamaca sonucu yakalandı, tutuklandığı adliyede annesi böyle saldırdı
Çaldığı otomobille kovalamaca sonucu yakalandı, tutuklandığı adliyede annesi böyle saldırdı
Çaldığı otomobille kovalamaca sonucu yakalandı, tutuklandığı adliyede annesi böyle saldırdı
Çaldığı otomobille kovalamaca sonucu yakalandı, tutuklandığı adliyede annesi böyle saldırdı
Çaldığı otomobille kovalamaca sonucu yakalandı, tutuklandığı adliyede annesi böyle saldırdı
Çaldığı otomobille kovalamaca sonucu yakalandı, tutuklandığı adliyede annesi böyle saldırdı
Çaldığı otomobille kovalamaca sonucu yakalandı, tutuklandığı adliyede annesi böyle saldırdı

Otomobil, Aksaray, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çaldığı otomobille kovalamaca sonucu yakalandı, tutuklandığı adliyede annesi böyle saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çaldığı otomobille kovalamaca sonucu yakalandı, tutuklandığı adliyede annesi böyle saldırdı - Son Dakika
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