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Son dakika haber | Çamlık alanda korkutan yangın - Son Dakika

Son dakika haber | Çamlık alanda korkutan yangın

07.10.2021 12:18

Son dakika haberine göre Çamlık alanda korkutan yangın -Yangın Adıyaman Üniversitesi'ne sıçramadan söndürüldü Adıyaman Üniversitesi yan kısmında bulunan çamlık bölgede çıkan korkutan yangın, üniversite alanına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çamlık alanda korkutan yangın

-Yangın Adıyaman Üniversitesi'ne sıçramadan söndürüldü

ADIYAMAN - Adıyaman Üniversitesi yan kısmında bulunan çamlık bölgede çıkan korkutan yangın, üniversite alanına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Üniversitesi yan kısmında bulunan çamlık alan kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından ateşe verilerek yakıldı. Çıkan yangını fark eden üniversite çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ile üniversitenin güvenlik görevlileri tarafından alevlere müdahale edildi. Paniğe neden olan yangın yerinde ekipler, büyük bir mücadele verdi. Alevlerin kontrol altına alınarak söndürülmesiyle birlikte itfaiye ekiplerince alanda soğutma çalışmaları yapıldı. Alevlerin üniversite alanına sıçramadan söndürülmesi ise rahat bir nefes aldırdı. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haber | Çamlık alanda korkutan yangın
Son dakika haber | Çamlık alanda korkutan yangın
Son dakika haber | Çamlık alanda korkutan yangın
Son dakika haber | Çamlık alanda korkutan yangın
Son dakika haber | Çamlık alanda korkutan yangın
Son dakika haber | Çamlık alanda korkutan yangın
Son dakika haber | Çamlık alanda korkutan yangın
Son dakika haber | Çamlık alanda korkutan yangın

Üniversite, Adıyaman, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Çamlık alanda korkutan yangın - Son Dakika


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