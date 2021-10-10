Son dakika haberi... Fabrika kazanındaki patlamada ölen işçi toprağa verildi - Son Dakika

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Fabrika kazanındaki patlamada ölen işçi toprağa verildi

RİZE - Rize'nin Hemşin ilçesinde organik çay fabrikasının kazan kısmında bu sabah meydana gelen patlamada hayatını kaybeden fabrika çalışanı son yolculuğuna uğurlandı.

İlçedeki ÇAYKUR'a ait Organik Çay Fabrikası'nın kazan kısmında sün sabah saat 08.00 sularında sebebi henüz kesinleşmeyen bir nedenden ötürü patlama meydana geldi. Patlamada Sinan Taşkın isimli işçi hayatını kaybederken, Ramazan Hacisalihoğlu isimli işçi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Patlamada hayatını kaybeden Sinan Taşkın Pazar ilçesi Sahil Cami'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Taşkın'ın cenaze törenine ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, bir önceki Genel Müdür İmdat Sütlüoğlu, sendika başkanları, ailesi ve mesai arkadaşları katıldı.

Taşkın Pazar Sahil Cami'nde kılınan namazın ardından Memleketi Pazar'ın Yücehisar Köyü'nde toprağa verildi.