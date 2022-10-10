Av. Bedia Teymur'un moderatörlüğündeki Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı'nda önemli bilgiler aktarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Av. Bedia Teymur'un moderatörlüğündeki Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı'nda önemli bilgiler aktarıldı

10.10.2022 11:25
Av. Bedia Teymur'un moderatörlüğündeki Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı'nda önemli bilgiler aktarıldı

Haberler.com ve Sondakika.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansında internet haberciliği ve yapay zeka teknolojisine ilişkin düzenlenen konferansta hem moderatör hem de konuşmacı olarak katılımcılara önemli bilgiler aktarılmasını sağladı.

Gebze'de bulunan Bilişim Vadisinde Kamuda hızlandırılmış Dijital Dönüşüm Paneli'nde 'Akıllı şehirlerde keşfetmekten değer yaratmaya' konulu sunum gerçekleştirildi. Konferansa konuşmacı ve moderatör olarak katılan Haberler. com ve Sondakika.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'un yanı sıra Mustafa Aktaş, Erkut Taşdemir, Tuğba Kadı ve Serkan Gümrükçüoğlu katıldı.

Av. Bedia Teymur'un moderatörlüğündeki Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı'nda önemli bilgiler aktarıldı

ÖNEMLİ KONULARI AKTARDI

Panelde söz alan TÜRKSAT Bilgi Teknolojileri Çözüm Mimarı Mustafa Aktaş, kamu hizmetlerinin sunumunda yapay zeka, büyük veri gibi teknolojilerin öne çıktığını belirterek "Akıllı sistemlerden bahsediyoruz. Bununla birlikte yapay zeka öne çıkıyor. Şuanda kamudaki dijital dönüşümlerde de yapay zeka teknolojileri yoğunlukla kullanılmaya başlandı. Dünyada ki teknolojik gelişmelere bağlı olarak kamu hizmetini tüketen vatandaşların da bu noktada kamu hizmetlerinin sunumundaki talepleri değişiyor. Daha akıllı çözümlere yöneliyorlar. Kamu hizmetlerinin sunumunda yapay zeka, büyük veri gibi teknolojiler öne çıkıyor. Vatandaşın hizmetlere hızlı erişmeleri, etkin bir şekilde almaları, zaman kaybının öne geçilmesi ve kamu hizmetlerinin tüketilmesinde adil ve eşitlikçi bir durum sağlanmasına sebep oluyor. Kamu tarafındaki faydalarından bahsetmek gerekirse kamu kurumları hizmetlerini kesintisiz ve sürekli sağlamaları, maliyetlerini düşürmeleri, hesap verilebilirlik ve şeffaflık anlamında faydalarda kamu tarafından sağlanabilmektedir " diye konuştu.

Av. Bedia Teymur'un moderatörlüğündeki Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı'nda önemli bilgiler aktarıldı

KATILIMCILARA TEŞEKKÜR ETTİ

Konferansı baştan sonra kadar profesyonel biçimde yöneten Av. Bedia Teymur'un moderatörlüğü de katılımcılardan tam not aldı. Teymur, konferansın önemine dikkat çekerek, kendilerini dinlemeye gelen tüm katılımcılara teşekkür ettiğini dile getirdi.

YORUMLAR
500
Otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı Otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı Bariyerlere sıkışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı Bariyerlere sıkışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Bedia Teymur, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Av. Bedia Teymur'un moderatörlüğündeki Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı'nda önemli bilgiler aktarıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:29 Suudi patrondan akılalmaz işkence! Yeni doğum yapan kadına köpekleri emzirtti
12:28 Belarus da savaşa dahil oluyor! Lukaşenko ile Putin ortak bir bölgesel askeri birlik oluşturulması konusunda anlaşma sağladı
12:18 Bakan Nureddin Nebati işsizlik oranlarını değerlendirdi: 2014'ten bu yana en düşük seviyede
12:18 Evin mutfağını kazan İngiliz aile hazine buldu! Altınlar müzayede satıldı
11:50 Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın bilekliğindeki sembol tartışma yarattı
11:36 Milyonları ilgilendiren kanun teklifinin detayları ve görüşüleceği gün belli oldu
11:25 Av. Bedia Teymur'un moderatörlüğündeki Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı'nda önemli bilgiler aktarıldı
11:13 Giydiği elbisesi tiye alan Tansu Dayan'dan Ezgi Mola'dan gülümseten yanıt
11:02 "Doktorları boşuna dövmüyorlar" sözleri nedeniyle bağış yapmak zorunda kaldı
10:58 Demir yolunun karşısına geçmek isterken ten çarptı! Feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 12:57:34. #1.12#
SON DAKİKA: Av. Bedia Teymur'un moderatörlüğündeki Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı'nda önemli bilgiler aktarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement