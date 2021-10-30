CUMHURİYET'İN 98'İNCİ YILI OĞUZHAN KOÇ KONSERİYLE KUTLANDI - Son Dakika

Zeytinburnu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yılı Oğuzhan Koç konseriyle kutlandı.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen konsere Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yılı Türk Bayraklarıyla donatılan meydanda Oğuzhan Koç'un şarkılarıyla kutlandı. Türk bayraklarıyla konsere katılan vatandaşlar, Oğuzhan Koç şarkıları eşliğinde coşkuyla Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar.

'MUHTEŞEM BİR ATMOSFER VAR'

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleriyle ilgili açıklamada bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 'Cumhuriyetimizin 98'inci yılını kutluyoruz. Zeytinburnu'nda muhteşem bir atmosfer var. 3 Kasım'da Millet Bahçesi'nin açılışını yapacağız. Bu müjdeyi de bu özel günde vermek istedim' dedi.

Sahneye çıkan Belediye Başkanı Arısoy, şarkıcı Oğuzhan Koç ve ekibine teşekkür ederek çiçek takdim etti. Konserde ayrıca 3 Kasım Çarşamba günü açılacak olan Millet Bahçesi'nin tanıtımı yapıldı.