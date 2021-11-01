DEMRE'DE OFF ROAD HEYECANI - Son Dakika

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ANTALYA'nın Demre ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Demre- Kekova Festivali'nin son gününde off road yarışı düzenlendi.

Çayağzı yolundaki etapta yapılan yarışa, Antalya, Demre, Finike, Kumluca ve Muğla'nın Fethiye ilçesinden 40 off road aracı ve yarışmacı katıldı. Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya da yarışta parkuru başarıyla tamamladı.

ÇAMUR ETABI ZORLADI

Yarışmacılar, 2,5 kilometrelik parkurda çamur etaplarında kıyasıya mücadele etti. Birçok yarışmacı araçlarıyla çamura saplandı. Yarışta birinciliği Hardoff Takımı'ndan Bekir Bayar, ikinciliği ve üçüncülüğü Demoff Takımı'ndan Kemal Arıkan ve Mustafa Güngör kazandı. Yarış sonunda düzenlenen törende dereceye girenlere hediyeler verdi.

YARIŞ HEYECANI

Yarışları izleyen Dilhan Aydın ilk defa izlediği off road yarışında eğlenceli vakit geçirdiğini söyledi. Ebru Bulut ise Demre - Kekova Festivali'nde keyifli günler geçirdiğini ve off road yarışını izlerken çok heyecanlandığını belirtti. Levent Erkasap da festival için Antalya'da Demre'ye geldiklerini ve güzel geçirdiklerini dile getirdi.

8 BİN KİŞİ İZLEDİ

Off road yarışını, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Metin Ergun, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun da aralarında bulunduğu yaklaşık 8 bin kişi izledi. Özellikle gençler ve kadınlar yarışmaya büyük ilgi gösterdi.