DİYARBAKIR - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu - Son Dakika

Diyarbakır'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında resepsiyon düzenlendi.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen resepsiyonda konuşan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Münir Karaloğlu, kentte iki gündür dolu bir şekilde Cumhuriyet Bayramını kutladıklarını söyledi.

Diyarbakır halkının yağmur ihtimali ve soğuk havaya rağmen törene katıldığını dile getiren Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Cumhuriyetimizi gözümüz gibi korumak ve dünyada yıldız yapmak bizim boynumuzun borcudur. Cumhuriyeti yükseltmek için gece-gündüz çalışıyoruz, emek veriyoruz. Cumhuriyetin bize bahşettiği en büyük ödül, eşit vatandaşlıktır. Onun için Cumhuriyetin değerlerinin kıymetini bilmemiz lazım. Kentte yakaladığımız bu pozitif havayı, huzur ortamını devam ettirme iradesinde bulunan hemşerilerimi gönülden kutluyorum. Cumhuriyeti bize hediye eden gazi Mustafa Kemal Atatürk ile şehit ve gazilerimizi şükranla minnetle yad ediyorum."

Konuşmanın ardından Vali Karaloğlu ve protokol üyeleri pasta kesti.

Törene, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.