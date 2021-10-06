Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, su giderinde mahsur kalan kediyi kurtardı - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, su giderinde mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak için 2 metrelik kazı yaptı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 201. Sokak'ta bulunan rögardan kedi sesi geldiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, yavru kedinin binanın kırık olan su giderinden kanalizasyon rögarına giden boruda mahsur kaldığını tespit etti.
Kediye ulaşmak için DİSKİ'den getirilen iş makinesiyle 2 metrelik kazı yapıldı.
Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kedi, mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.
Kaynak: AA
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