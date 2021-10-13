DKMP'den fotokapana takılan yabani hayvanların görüntüsünü paylaştı - Son Dakika

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından fotokapana takılan hayvanları yabani hayvanların görüntülerini paylaştı. Gece gündüz görüntülere birçok hayvan takılırken hayvanların beslenme ihtiyaçlarını giderdiği görüldü.

ANKARA - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü(DKMP), doğada bulunan ve fotokapana takılan yabani hayvanların görüntüsünü paylaştı.

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