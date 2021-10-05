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DSİ Genel Müdürü Yıldız'dan Yusufeli Barajı ve Yusufeli yeni yerleşim yerinde inceleme - Son Dakika

DSİ Genel Müdürü Yıldız'dan Yusufeli Barajı ve Yusufeli yeni yerleşim yerinde inceleme

05.10.2021 18:40
DSİ Genel Müdürü Yıldız'dan Yusufeli Barajı ve Yusufeli yeni yerleşim yerinde inceleme, System.String[]

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Dünyada sınıfında en yüksek 3'üncü barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES ülkemizin yüz akı olacak.

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Dünyada sınıfında en yüksek 3'üncü barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES ülkemizin yüz akı olacak." dedi.

Yıldız, yapımı süren Yusufeli Barajı ve Yusufeli ilçesi yeniden yerleşim yeri sahasını gezerek incelemelerde bulundu.

Yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı gövdesi üzerinde gazetecilere açıklamalara bulunan Yıldız, Yusufeli Barajı ve HES projesinin Türkiye'nin devam eden en büyük projelerinden biri olduğunu söyledi.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Yıldız şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın destekleriyle Tarım ve Orman Bakanlığı olarak projemize çok hızlı bir şekilde devam ediyoruz. 2012 yılında başlamış olan ve bugünlere getirdiğimiz projede sona yaklaştık, meyvelerini almaya başlayacağız. Dünyada sınıfında en yüksek 3'üncü baraj olacak Yusufeli Barajı ve HES ülkemizin yüz akı olacak. Çoruh Nehri üzerinde hidroelektrik kapasitesi yüksek ve enerji üreten Muratlı Borçka, Artvin ve Deriner barajlarımız var. Faaliyete alındığında Yusufeli Barajı'mız da bunlara eklenecek. Şu anda bitmiş haliyle 275 metrelik yüksekliğe sahip Yusufeli Barajı gövdesinin üzerindeyiz. Ne mutlu ki bu günleri gördük yaşıyoruz. Su tuttuğumuzda da barajımızın faydalarını ülke ekonomimize yansıtmış olacağız." dedi.

Yıldız, bugünkü toplantıda proje takvimini ve yol haritasını gözden geçirdiklerini ifade ederek, "Hem baraj imalatı, hem de yeni yerleşim yeri inşaatlarını gezdik. İncelemelerde bulunduk. Tespitlerimizi yerinde yapıp eksiklerimiz varsa gözden geçireceğiz. Hedefe ulaşma konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk da Yusufeli Barajı'nın temelden 275 metre gövde yüksekliği ile "çift eğrilikli baraj" sınıfında dünyanın 3'üncü, Türkiye'nin en yüksek barajı olduğunu söyledi.

Yusufeli Barajı ve HES projesi kapsamında bir koordinasyon toplantısı yaptıklarını aktaran Doruk, "Tamamlanan işler, devam eden ve yapılacak işler konusunda bir koordinasyon toplantısı yaptık. İhtiyaçları tespit ettik. Proje takviminin sağlıklı yürümesi için yapılması gerekenlerin görüştük. Yusufeli Barajı'nın su tatması ve yeni yerleşim yerine taşınma sürecinde planlanan hedef takvimiz var. Çalışmaların bu takvime uygun şekilde yürümesinin gayreti içindeyiz." şeklinde konuştu.

Yüklenici firma LİMAK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ise gövde inşaatının tamamlandığını ifade ederek barajın kasım sonu itibarıyla su tutmaya hazır olacağını aktardı.

Özdemir, baraj inşaatıyla birlikte mevcut Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerine taşınma sürecinin de olduğunu anımsatarak şunları kaydetti:

"Bugün yapılan toplantıda bunun da planlaması yapıldı. Kasım sonu itibarıyla barajda su tutmaya başlayacağız. İnşallah 4 ay sonra da bu baraj enerji üretmeye başlayacak. Bu baraj ne kadar erken devreye girerse ülke ekonomimiz için büyük fayda sağlar. Barajın geri ödemesi o kadar çabuk olur. Barajı ne kadar erken bitirirsek Türk ekonomisine o kadar büyük katkı sağlarız. Baraj bitme noktasına geldi. Yusufeli ilçesinin taşınmasını da iyi programlarsak barajda nisan ayında elektrik üretmek için çalışmalarımız hazır durumdadır."

Togo Cumhuriyeti, Yusufeli Barajı, Yusufeli, HES, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DSİ Genel Müdürü Yıldız'dan Yusufeli Barajı ve Yusufeli yeni yerleşim yerinde inceleme - Son Dakika


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SON DAKİKA: DSİ Genel Müdürü Yıldız'dan Yusufeli Barajı ve Yusufeli yeni yerleşim yerinde inceleme - Son Dakika
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