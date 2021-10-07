Üye Girişi
Dünyaca ünlü Kangallar bu tesiste korunuyor - Son Dakika

Dünyaca ünlü Kangallar bu tesiste korunuyor

07.10.2021 11:33

Dünyaca ünlü Kangallar bu tesiste korunuyor Dünyaca ünlü Kangal köpeği ırkını korumak amacıyla kurulan Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Koruma Merkezi ayda 3 bin ziyaretçi ağırladı Dünyaca ünlü Kangal köpeği ırkını korumak amacıyla kurulan Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Koruma Merkezi ayda 3...

Dünyaca ünlü Kangallar bu tesiste korunuyor

Dünyaca ünlü Kangal köpeği ırkını korumak amacıyla kurulan Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Koruma Merkezi ayda 3 bin ziyaretçi ağırladı

SİVAS - Dünyaca ünlü Kangal köpeği ırkını korumak amacıyla kurulan Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Koruma Merkezi ayda 3 bin ziyaretçi ağırladı

Sivas'ta Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde Meraküm mevkiine yapılan Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Koruma Merkezi geçtiğimiz aylarda ziyarete açılmıştı. Kangal köpeği ırkının korunması, daha iyi tanıtılması ve takibinin kurumsal olarak yapılması amacıyla kurulan merkezde 22 damızlık 30 yavru Kangal köpeği bulunuyor. Köpeklerin bakımı büyük bir özenle yapılırken merkezde veteriner hekimde hazır bulunuyor. Vatandaşlar tarafından da oldukça beğenilen Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Koruma Merkezi yaz aylarında aylık 3 bin ziyaretçiyi ağırladı. Sonbahar ayının gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte ziyaretçi sayısı düşse de merkez kente gelen ziyaretçilerin uğrak yeri oldu.

22 damızlık 30 yavru köpek bulunuyor

Kangal Köpeği Üretim ve Eğitim Merkezi Tesis Sorumlusu Doğan Aydın, merkezde 22 damızlık 30 yavru Kangal köpeğinin bulunduğunu belirterek, " Bulunduğumuz yerin asıl amacı kangal köpeğinin ırkını korumak, ırkını devam ettirmek. Piyasada çok fazla kangal köpeği diye değişik kırma köpekler satılıyor onu hakiki kangal köpeği ırkını koruma amaçlı yapılmış bir projedir. Şu anda damızlık 22 tane köpeğimiz var 30'a yakında yavru köpeğimiz var. Bakımları günlük sabah yemekleri, suları veriliyor, temizlikleri yapılıyor zaten gelen ziyaretçilerde teşekkür ediyor temizlik konusunda, bakım konusunda yerimizi gayet temiz ve bakımlı tutuyoruz" şeklinde konuştu.

Ayda 3 bin kişi ziyaret etti

Aydın, "Yaz döneminde 7 ve 8'inci ayda gayet iyiydi ortalama aylık 3 bin civarında ziyaretçimiz vardı ama kış dönemine girdik 9'uncu ayda biraz düştü. Ziyaretçilerin tepkileri çok güzel özellikle hayvanlara temiz bakılması, hayvanların düzenli olması o konuda tepkiler gayet iyi geliyor. Burada öncelikle kangal köpeklerimizi geziyorlar, çocuklarla birlikte yavru köpekleri seviyorlar. Kafeteryamız var çaylarını kahvelerini içebiliyorlar, dinlenme yerlerimiz var, çardaklarımız var, oralarda oturup zaman geçirebiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Merkeze ziyarete gelen Mehmet Y. Mersin'den kardeşini ziyaret etmek için Sivas'a geldiğini belirterek, "Yeğenim köpekleri merak edince bu tesise geldik. Gayet güzel, oldukça temiz, arkadaşlar gayet ilgililer, oldukça profesyonel bir ekip karşıladı bizi. Gayet güzel ve keyifli zaman geçiyor şuan" dedi.

Dünyaca ünlü Kangallar bu tesiste korunuyor
Dünyaca ünlü Kangallar bu tesiste korunuyor
Dünyaca ünlü Kangallar bu tesiste korunuyor
Dünyaca ünlü Kangallar bu tesiste korunuyor

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Damızlık, Kangal, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünyaca ünlü Kangallar bu tesiste korunuyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bakan Muş, araç satışlarıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu: Gerekirse mevzuatı değiştiririz 11:19 Bakan Muş, araç satışlarıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu: Gerekirse mevzuatı değiştiririz Galatasaray'da deprem! Palmeiras'ın teklifini kabul ettiği öne sürülen Marcao, Ocak ayında takımdan ayrılıyor 11:09 Galatasaray'da deprem! Palmeiras'ın teklifini kabul ettiği öne sürülen Marcao, Ocak ayında takımdan ayrılıyor Artık tehlike gizlenemiyor! NASA, yapacağı deneyde Dünya'nın yakınındaki asteroitle uzay aracını çarpıştıracak 10:58 Artık tehlike gizlenemiyor! NASA, yapacağı deneyde Dünya'nın yakınındaki asteroitle uzay aracını çarpıştıracak
Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu 10:56 Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu Son Dakika: INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranıyordu! Rus uyruklu DAEŞ militanı Ankara'da yakayı ele verdi 10:22 Son Dakika: INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranıyordu! Rus uyruklu DAEŞ militanı Ankara'da yakayı ele verdi İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı 09:33 İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı
Çin anakarasına katmak istediği Tayvan'a arka çıkan ABD'yi uyardı: Üçüncü dünya savaşı çıkar 08:48 Çin anakarasına katmak istediği Tayvan'a arka çıkan ABD'yi uyardı: Üçüncü dünya savaşı çıkar Bülent Ersoy, babasının cenazesinde duygu dolu anlar yaşadı: Babacığım öldü, sol kolum da gitti 07:39 Bülent Ersoy, babasının cenazesinde duygu dolu anlar yaşadı: Babacığım öldü, sol kolum da gitti

Son Dakika Haberleri
11:36 Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı
11:18 Bakan Muş, araç satışlarıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu: Gerekirse mevzuatı değiştiririz
11:11 Ticaret Bakanı Mehmet Muş canlı yayında açıklamalarda bulundu: Serbest piyasa ekonomisi geçerli, doğrudan fiyatlara müdahale etmeyiz
11:08 Galatasaray'da deprem! Palmeiras'ın teklifini kabul ettiği öne sürülen Marcao, Ocak ayında takımdan ayrılıyor
10:57 Artık tehlike gizlenemiyor! NASA, yapacağı deneyde Dünya'nın yakınındaki asteroitle uzay aracını çarpıştıracak
10:56 Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez
10:56 Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu
10:50 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu enflasyon şikayetleriyle ilgili konuştu: Enflasyon artışı etkisini yitirecektir
10:40 Türkiye kendini kara kışa hazırlarken beklenmedik sürpriz! Pastırma sıcaklıkları geliyor
10:21 Son Dakika: INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranıyordu! Rus uyruklu DAEŞ militanı Ankara'da yakayı ele verdi
Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı         
11:37
Ticaret Bakanı Mehmet Muş canlı yayında açıklamalarda bulundu: Serbest piyasa ekonomisi geçerli, doğrudan fiyatlara müdahale etmeyiz Ticaret Bakanı Mehmet Muş canlı yayında açıklamalarda bulundu: Serbest piyasa ekonomisi geçerli, doğrudan fiyatlara müdahale etmeyiz         
11:11
Kaza yapan sürücü, polise zor anlar yaşattı: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin Kaza yapan sürücü, polise zor anlar yaşattı: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin         
11:02
Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez         
10:57
Türkiye kendini kara kışa hazırlarken beklenmedik sürpriz! Pastırma sıcaklıkları geliyor Türkiye kendini kara kışa hazırlarken beklenmedik sürpriz! Pastırma sıcaklıkları geliyor         
10:40
Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum         
09:57
Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı? Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı?         
09:01
Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var         
07:43
Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum         
07:29
74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım         
07:27
Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı         
07:23
Mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın nişanlısıyla video paylaştı Mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın nişanlısıyla video paylaştı         
00:39
Genç eşinin ihanetiyle yıkılan Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen suskunluğunu bozdu Genç eşinin ihanetiyle yıkılan Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen suskunluğunu bozdu         
20:55
Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar         
19:00
Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak         
17:00
Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı         
15:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2021 11:41:35. #1.13#
SON DAKİKA: Dünyaca ünlü Kangallar bu tesiste korunuyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement