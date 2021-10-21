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Dünyanın en pahalı tatlısı: Dilimi 5 bin lira - Son Dakika

Dünyanın en pahalı tatlısı: Dilimi 5 bin lira

21.10.2021 13:57
Dünyanın en pahalı tatlısı: Dilimi 5 bin lira

Muğla'nın geleneksel mutfak kültürünün kayıt altına alınarak gelecek kuşaklara aktarılması, kentin gastronomi potansiyelinin turizmle entegre edilmesi, yeme-içme ve kültür turizminin canlandırılması amacıyla Menteşe Belediyesi tarafından "Menteşe Mutfak Kültürü Atölyesi" açıldı.

Muğla'nın geleneksel mutfak kültürünün kayıt altına alınarak gelecek kuşaklara aktarılması, kentin gastronomi potansiyelinin turizmle entegre edilmesi, yeme-içme ve kültür turizminin canlandırılması amacıyla Menteşe Belediyesi tarafından "Menteşe Mutfak Kültürü Atölyesi" açıldı.

Menteşe'nin tarihi Saburhane meydanında açılan atölyenin en dikkat çeken ürünü ise Muğla'nın coğrafi işaret tescilli ürünü 'Muğla Saraylısı' oldu. Muğla yöresine ait tat ve lezzetlerin sergilendiği stantlarda, Muğla Tarhanası, keşkek, odun ateşinde yapılmış ev ekmeği, reçel, salça, turşu ve kurutulmuş sebze ve meyveler satışa sunuldu.

"Menteşe Mutfak Kültürü Atölyesi"nde Muğla mutfağına özgü yemekler de yarışırken, Türkiye'nin ünlü şeflerinin de katıldığı etkinlikte yöre kadınları tarafından yapılan el yapımı yemekler yarıştı.

DÜNYANIN EN PAHALI TATLISI

Menteşe Mutfak Kültürü Atölyesinin en dikkat çeken ürünü Muğla Saraylısı oldu. Muğla Sanayi ve Ticaret Odası tarafından coğrafi işaret tescili alınan Muğla Saraylısı, Aysel Yüksel tarafından yapılırken, Muğla Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği Başkanı Timur Kocabıçak tatlının üzerine altın kaplama yaptı. Altın kaplamalı Muğla Saraylısının dilimi 5 bin liradan satışa sunulurken, 8 dilim Muğla Saraylısına 40 bin lira ödeme yapılacak.

"SARAYLI TATLISININ ORTASINA SARI LİRA KONULURDU"

Muğla Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği Başkanı Timur Kocabıçak Muğla Saraylısı hakkında bilgi verdi. Kocabıçak, eskiden damat evi tarafından kız istemeye veya nişan takmaya giderken bu tatlının kız evine götürüldüğünü belirterek, "Altın Saraylı aslında çok geçmişimizde en eski tatlılarımızdan birisi Saraylının tam ortasına aslında bir tane sarı lira koyarlar. Kız evinde saraylı tatlısının içinde sarı lirayı bulan kim olursa çok mutlu olur. Aslında o sarı lira semboliktir. Bu gelenek Cumhuriyet'ten önce ve Cumhuriyet kurulduktan sonra daha artarak, ta ki 1960 yıllarına kadar devam etmiş. 1960 yıllarından sonra yavaş yavaş içine altın konulmamaya başlanmış. Altın yok ama Saraylımız hala altın değerinde. Biz bugün Saraylımıza altın kapladık. İçerisinde altın tozu var. Neden altın derseniz. Altın yenilebilir bir şey aslında. Tarihte altın yeniliyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın yemeklerinde kullandığı biliniyor. Altın insan vücuduna girdiği andan itibaren 0,2 miligram altın insan vücudundaki toksinlerin atılmasına sebep oluyor" dedi.

"MENTEŞE'Yİ GASTRONOMİ KENTİ YAPMAK İSTİYORUZ"

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise, "Muğla tarihi evleri ve yapısı ile korunmuş bir ilçe olarak bir kültür kenti konumunda. Ama bunun yanında somut olmayan kültürün yemekleri ile de ön planda. Geçmişten bu güne gelen Yörük kültürünün de kullandığı yemeklerimizin tanıtılması noktasında Menteşe'de gastronomi ve mutfakları ile beraber tarihi bölgemiz Saburhane'de Muğla'nın geçmişten bu güne olan yemeklerin tanıtılması noktasında güzel bir etkinlik düzenledik. Burada çıntar, tarhana, keşkek, büryan gibi buna benzer 20'ye yakın yemeği tanıtarak bunu dışarıdan gelen misafirlerimize tanıtmak istedik. Muğla kültüründe de gastronomi şehri olma noktasında Menteşe'yi öne çıkarmak için bu etkinliği çok önemsiyoruz. Bu etkinlik sayesinde de kültür kenti özellikle Muğla merkez ilçesi Menteşemizi ön plana çıkarmak ve gastronomi kenti yapmak istiyoruz" dedi.

(Bekir Tosun-İHA)

Dünyanın en pahalı tatlısı: Dilimi 5 bin lira
Dünyanın en pahalı tatlısı: Dilimi 5 bin lira
Dünyanın en pahalı tatlısı: Dilimi 5 bin lira
Dünyanın en pahalı tatlısı: Dilimi 5 bin lira

Gastronomi, Muğla, Altın, tat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünyanın en pahalı tatlısı: Dilimi 5 bin lira - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünyanın en pahalı tatlısı: Dilimi 5 bin lira - Son Dakika
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