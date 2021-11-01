Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı ev sahipliğinde "XV. Uluslararası Türk Germanistik Kongresi" çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirilen kongreye, yurt içinden ve yurt dışından 82 bilim insanı katıldı.

Her yıl farklı bir üniversitenin ev sahipliğinde farklı bir temayla gerçekleştirilen kongrenin bu yılki teması, "Dijital Dönüşüm Sürecinde Dil ve Yazın" oldu.

Açılış konuşmalarıyla başlayan kongrede Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hikmet Asutay, Kongre Başkanları Prof. Dr. Handan Köksal, Prof. Dr. Mukadder Seyhan Yücel, GERDER Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tahir Öncü, Goethe Enstitüsü İstanbul Verena Sommerfeld, DAAD-İstanbul Dr. Volker Schmidt, Alman Konsolosluğu/ İstanbul Johannes Regenbrecht, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Sakarya Maden, Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Cemal Yıldız konuşma gerçekleştirdi.

Ayrıca Potsdam Üniversitesinden Prof. Dr. Christoph Schroeder, Friedrich Schiller Üniversitesi Jena'dan Dr. Bernd Helmbold, Goethe Üniversitesi- Frankfurt am Main'den Prof. Dr. Dr. Hans-Heino Ewers ve yazarlar Jörg Menke Peitzmeyer, Yüksel Pazarkaya ve Prof. Dr. Necdet Neydim gibi davetli konuşmacılar da yer aldı.

Üç gün süren kongrenin sonunda, bir sonraki "Türk-Germanistik Kongresi"nin Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Doç. Dr. İşkodralı İspanya'daki eğitime katıldı

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Viyolonsel Sanat Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Musa Eren İşkodralı tarafından İspanya'da "Viyolonsel Master Class Programı" gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Doç. İşkodralı Prof. Jose Enrique Bouche'nin özel davetlisi olarak İspanya'da gerçekleşen eğitim programına katıldı.

Eğitimin sonunda İşkodralı solo resital performansı sergiledi. İşkodra'nın performansı beğeni topladı.