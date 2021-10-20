Egeli profesörün ekolojik ayak izini küçültecek projesine TÜBİTAK desteği - Son Dakika

Proje ekibini makamında ağırlayan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Kıta sahanlığımız içindeki suların sürdürülebilirliğinin sağlanması ve korunması çok önemli. Prof. Dr. Ferah Sayım'ın yürütücülüğünü yapmış olduğu bu proje, ekolojik ve ekonomik açıdan büyük önem arz eden İzmir kıyılarındaki kirliliğin ortadan kalkması için verimli bir kaynak teşkil edecek.

Kirliliğe neden olan faktörlerin incelenmesi ve ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin sunulması, kıyıların ekosistemi ve biyolojik çeşitliliğine de fayda sağlayacak. Bu duyarlı ve doğa dostu çalışmayı gerçekleştiren Prof. Dr. Sayım ve ekibini gönülden tebrik ediyor, çıktılarını kentimize kazandırmayı temenni ediyorum" diye konuştu.

"Kıyı ekosistemini korumak için farkındalık oluşturacağız"

Projenin detayları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ferah Sayım, "Ege kıyısının en büyük şehri olan İzmir, 629 kilometrelik kıyı şeridiyle deniz ulaşımının en yoğun yapıldığı bölgelerden biri konumunda. Şehir, birçok endüstri kuruluşuna ev sahipliği yapıyor. Gediz, Bakırçay ve Ilıca nehirleri; endüstriyel, tarımsal ve evsel atıkları İzmir kıyılarına taşıdığından İzmir kıyı ekosistemi kirlilik tehdidi altında. Bu durum, kıyıların kalitesi ve biyolojik çeşitliliği olumsuz etkiliyor. Projemiz, İzmir kıyılarındaki sahil çöpü ile sahil yüzey kumu mikroplastik kirliliği tipi, düzeyi ve nedenlerini inceleyecek. Kirliliğin azaltılmasına yönelik araştırma verilerinin ilgili kurumlarla paylaşarak; farkındalık oluşturulup, gerekli tedbirlerin önceden alınmasını hedefliyoruz. Çalışmamız, bu bütünleşik yaklaşım bakımından ilk olma özelliği taşıyor" diye konuştu.

"Projenin sosyal çıktıları da olacak"

Çalışmanın, sürdürülebilir bir çevre için önemli katkıları olacağını vurgulayan Prof. Dr. Sayım, "Araştırmalar sonucu elde edilecek olan verilere dayanarak; İzmir kıyılarının sahil çöpü ile plastik kirliliği hakkında kapsamlı ve güncel bir raporun oluşturulmasını planlıyoruz. Bu bağlamda İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile iş birliği ve destek mutabakatımız yapılıyor. Konuya ilişkin gerekli bilgilendirme ve farkındalık toplantıları ile eğitimler düzenlenecek. Dolayısıyla projenin sosyal çıktıları da olacak. Proje ile toplum bilinçlendirilerek,ekolojik ayak izlerinin bireysel ölçütte küçültülmesi ile sürdürülebilir çevre ve yaşam kalitesinin artırılmasına önemli katkı sunacak" diye konuştu.