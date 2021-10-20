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ENGELLİ ARKADAŞINDAN ETKİLENİP HAZIRLADIĞI PROJE, GÖRME ENGELLİLERE IŞIK OLACAK - Son Dakika

ENGELLİ ARKADAŞINDAN ETKİLENİP HAZIRLADIĞI PROJE, GÖRME ENGELLİLERE IŞIK OLACAK

20.10.2021 12:26

MANİSA'da ortaokul öğrencisi Taha Arben Vurgun (11), görme engelli arkadaşı İrem Akıllı'nın (12) hem sokakta güvende gezebilmesi hem de diğer öğrencilerle aynı eğitim alabilmesi için Braille alfabesi ile sesli ve dokunsal materyaller kullanarak trafik işaretlerinin de yer aldığı 'Engelsiz...

MANİSA'da ortaokul öğrencisi Taha Arben Vurgun (11), görme engelli arkadaşı İrem Akıllı'nın (12) hem sokakta güvende gezebilmesi hem de diğer öğrencilerle aynı eğitim alabilmesi için Braille alfabesi ile sesli ve dokunsal materyaller kullanarak trafik işaretlerinin de yer aldığı 'Engelsiz Eğitim Takımı' adlı proje geliştirdi. Projesi TEKNOFEST'te ilgi gören Vurgun'u, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de tebrik etti.

İstanbul'dan Manisa'ya taşınan 6'ncı sınıf öğrencisi Taha Arben Vurgun, görme engelli arkadaşı İrem Akıllı'nın hem hayatını kolaylaştırmak hem de diğer öğrencilerle aynı sınıfta eğitim almasını sağlamak için çalışma yapmaya karar verdi. İstanbul'dan taşınmadan önce hazırlık yapan Taha, İrem'in tek kaldığında özellikle dışarıda zorlandığını fark etti. İrem'in güçlük yaşadığı durumları belirleyen Taha, Braille alfabesi ile sesli ve dokunsal materyaller kullanarak trafik işaretlerinin de yer aldığı 'Engelsiz Eğitim Takımı' adlı bir proje geliştirdi. TEKNOFEST'e katılan Taha'nın projesi ilgi gördü. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun, projesinden dolayı Taha Arben Vurgun'u tebrik etti.

'YANINDA BİRİ YOKSA HAYATI RİSK ALTINDA'

Projesi ile ilgili bilgi veren Taha Arben Vurgun, "En yakın arkadaşlarımdan biri olan İrem, görme engelli. İrem sokağa çıktığında yanındaysam, rahat bir şekilde gezebiliyor. Yönlendirmelerim sokakta rahat bir şekilde dolaşmasını sağlıyor ama eğer yanında biri yoksa hayatı her an risk altında. Görme engelli bireylerin en çok yaşadığı sorunlardan biri de yolda önlerine çıkan engeller. İrem de bu konuda çok sorun yaşıyordu. Bunlardan yola çıkarak bir proje geliştirmeye karar verdim. Ben de konuşan trafik eğitim materyalleri geliştirdim" dedi.

'HER BUTON SESLİ KOMUT VERİYOR'

Proje ile ilk kez görme engeli olan ve olmayan öğrencilerin aynı materyali kullanarak aynı anda eğitim fırsatı yakalayacaklarını belirten Vurgun, "Hazırladığım proje ile gören ve görmeyen çocukların beraber eğitim alabileceği bir ortam sağlamak istedim. Bu materyallerin en önemli özelliği; yüzeyinin farklı dokularla kaplı olması ve üzerindeki herhangi bir butona basıldığında sesli komut vermesi. Projede Manisa Tren İstasyonu, Akhisar Gölet ve İstanbul Ataşehir gibi konumların krokilerini de hazırladık. Proje sayesinde İrem, kendi başına sokakta güvenle dolaşabilecek" diye konuştu.

Devlet büyüklerinin kendisine gösterdiği ilgiden dolayı da mutlu olduğunu söyleyen Vurgun, "TEKNOFEST, farklıların bir arada, eşit, erişilebilir ve engelsiz bir dünyada yaşayabilmesi için sesimizin tüm dünyaya duyurulmasına imkan sağladı" ifadelerini kullandı.

ENGELLİ ARKADAŞINDAN ETKİLENİP HAZIRLADIĞI PROJE, GÖRME ENGELLİLERE IŞIK OLACAK
ENGELLİ ARKADAŞINDAN ETKİLENİP HAZIRLADIĞI PROJE, GÖRME ENGELLİLERE IŞIK OLACAK
ENGELLİ ARKADAŞINDAN ETKİLENİP HAZIRLADIĞI PROJE, GÖRME ENGELLİLERE IŞIK OLACAK
ENGELLİ ARKADAŞINDAN ETKİLENİP HAZIRLADIĞI PROJE, GÖRME ENGELLİLERE IŞIK OLACAK
ENGELLİ ARKADAŞINDAN ETKİLENİP HAZIRLADIĞI PROJE, GÖRME ENGELLİLERE IŞIK OLACAK
ENGELLİ ARKADAŞINDAN ETKİLENİP HAZIRLADIĞI PROJE, GÖRME ENGELLİLERE IŞIK OLACAK
ENGELLİ ARKADAŞINDAN ETKİLENİP HAZIRLADIĞI PROJE, GÖRME ENGELLİLERE IŞIK OLACAK
ENGELLİ ARKADAŞINDAN ETKİLENİP HAZIRLADIĞI PROJE, GÖRME ENGELLİLERE IŞIK OLACAK
ENGELLİ ARKADAŞINDAN ETKİLENİP HAZIRLADIĞI PROJE, GÖRME ENGELLİLERE IŞIK OLACAK
ENGELLİ ARKADAŞINDAN ETKİLENİP HAZIRLADIĞI PROJE, GÖRME ENGELLİLERE IŞIK OLACAK
ENGELLİ ARKADAŞINDAN ETKİLENİP HAZIRLADIĞI PROJE, GÖRME ENGELLİLERE IŞIK OLACAK

Görme Engelli, Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ENGELLİ ARKADAŞINDAN ETKİLENİP HAZIRLADIĞI PROJE, GÖRME ENGELLİLERE IŞIK OLACAK - Son Dakika


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SON DAKİKA: ENGELLİ ARKADAŞINDAN ETKİLENİP HAZIRLADIĞI PROJE, GÖRME ENGELLİLERE IŞIK OLACAK - Son Dakika
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