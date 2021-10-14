"Engelsiz Kent Gaziantep" için çocuklara işaret dili eğitimi - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince "Engelsiz Kent Gaziantep Projesi" kapsamında, çeşitli meslek kuruluşlarının ardından şimdi de ilkokul öğrencilerine işaret dili eğitimleri verilerek toplumsal bilincin oluşması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı bünyesindeki işaret dili tercümanı Pınar İzci'nin ilkokul 3. ve 4. sınıflara yönelik eğitimleri öğrenciler tarafından ilgiyle karşılanıyor.

Şu ana kadar 4 okulda yaklaşık 350 öğrenciye verilen eğitimler diğer okullarla da devam edecek.

Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanı Serdar Tolay, AA muhabirine, Gaziantep'in "engelsiz kent" olması yolunda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in aile ve sosyal politikalar konusundaki bakanlık tecrübesi dolayısıyla insana dokunan birçok projeyi hayata geçirdiğini belirten Tolay şöyle devam etti:

"Tüm engel gruplarına yönelik, onların sosyal hayatlarını kolaylaştıracak, hayatlarına dokunarak, yaşamlarına dokunarak çalışmalarımızı gerçekleştirmekteyiz. Bunlardan biri de işitme engelliler. Fiziksel aktivite yönünden engel grupları arasında kendi kendine yetebilen engel grubu ancak kendilerini ifade etmekte veya ifade edilen şeyleri anlamakta zorluk çekmekteler. Dolayısıyla bu gruptaki engellilerin hayatlarını kolaylaştıracak işlerden biri de işaret dili. İşaret dili tercümanlığı ile vatandaşa bu eğitimi veriyoruz."

İşitme engellilerin yaşamlarındaki mücadelenin toplumda da farkına varılmasına yönelik 2014'ten beri çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Tolay, "Çeşitli meslek gruplarına bu eğitimlerimiz oldu. Tabii artık yaygınlaşmamız gerekiyor. Tüm kamuoyunda bu bilgilendirmeleri yapmamız gerekiyor. Bu nedenle farkındalığın daha iyi anlaşılması için ilköğretim öğrencilerine bu eğitimleri vermeye başladık. Şu ana kadar 3. ve 4. sınıf öğrencilerimize işaret dilinin ne olduğu, kimlerin kullandığı ne için kullanıldığı gibi bilgileri aktardık. Farkındalığının iyi anlaşılması için faaliyetlerimize başladık ve yaygınlaşarak devam edecek." diye konuştu.

Tolay, ilkokul seviyesindeki öğrencilere verilen eğitimlerin ebeveynler tarafından da çok olumlu karşılandığını belirterek, "Hedefimiz Gaziantep'i her engel grubunun yaşayabileceği, aslında hiçbir farkının olmadığı, normal insanların yaşadığı gibi engellilerin de yaşayabileceği, onların bütün sosyal haklardan faydalanabileceği bir engelsiz kent yapmak." dedi.

"Velilerden çok güzel geri dönüşler aldık"

Empati İlkokulu Müdürü Evren Alper Gürler, eğitimden oldukça memnun olduklarını aktararak, "Çocuklarımız işitme engellilerin var olduğunu, toplumda beraber yaşadıklarını ve karşılaştıklarında iletişim kurmak için işaret dilinin gerekliliğini öğrendiler. Çocuklardan ve velilerden çok güzel geri dönüşler aldık." ifadesini kullandı.

Üçüncü sınıf öğrencisi Okay Tuna Özdemir de şöyle konuştu:

"Çok güzel bir kurs, öğretici. Engellilerle empati kurduk, çok sevdim. Amcam da işitme engelli, annem hep onunla konuşmamı istiyor. Çok iyi konuşuyorum, çok güzel iletişim kuruyoruz."