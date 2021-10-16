Eren-13 operasyonları kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, Eren-13 operasyonlarında Şırnak-Merkez ilçe Gabar Dağı bölgesinde 3 bölücü örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında devam eden Eren-13 operasyonlarında; Şırnak-Merkez ilçe Gabar Dağı bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle bugün gerçekleşen Eren Operasyonlarında Hakkari'de 1, Şırnak'ta 2 olmak üzere toplam 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi. - ANKARA