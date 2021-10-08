ERKEN TEŞHİSE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN SOKAK LAMBALARI PEMBE YANDI - Son Dakika

Bursa'da, meme kanserine dikkat çekmek için, sokak lambaları pembe yandı. Uludağ Elektrik Dağıtım (UEDAŞ), sokak lambalarının direklerini pembe kumaşlarla kaplarken takılan pembe maskelerle de konuya dikkat çekti.

Güney Marmara'da elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım (UEDAŞ), meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek için pembe sokak lambaları projesini hayata geçirdi. Ekim ayı, her yıl tüm dünyada ve Türkiye'de 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' olarak kabul edilirken, Türk Kanser Derneği'nin verilerine göre ise, meme kanseri kadınlarda görülen kanser tipleri arasında birinci sırada yer alıyor. Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) ile işbirliği yapan UEDAŞ, sokak lambalarının direklerini pembe kumaşlarla kaplarken takılan pembe maskelerle de konuya dikkat çekti.

Sosyal sorumluluk projelerinin toplumsal konulardaki önemine vurgu yapan BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu, ' Erken teşhisin hayat kurtardığı, kadın kanser türlerinde en sık rastlanılan 'meme kanserinde' farkındalık yaratmak istedik. Üyelerimizle birlikte, Bursa kamuoyunda dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu çalışmada, UEDAŞ ile ortak olarak hareket ediyoruz. Bu projede, kadınlarda, kanser türlerine farkındalık yarattıkları için çok teşekkür ederiz' diye konuştu.

Meme kanserinde erken teşhisin önemine işaret eden UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı ise, 'Erken teşhis hayat kurtarır mottosuyla her yıl Ekim ayında gerçekleştirdiğimiz bu projede işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz' dedi.