Son dakika! ŞEHİT CENAZESİ TÖRENLE MEMLEKETİ ERZURUM'A UĞURLANDI - Son Dakika

Son dakika! ŞEHİT CENAZESİ TÖRENLE MEMLEKETİ ERZURUM'A UĞURLANDI

Bir son dakika haberine göre Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun naaşı, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki işlemlerin ardından, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'na götürüldü.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun naaşı, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki işlemlerin ardından, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'na götürüldü. Burada yapılan programda, saygı duruşu ve şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır tarafından dua edildi. Törenin ardından Şehit Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun cenazesi helikopterle memleketi Erzurum'a uğurlandı. Havalimanındaki törene Erzincan Valisi Mehmet Makas, 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, 3'üncü Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, siyasi parti temsilcileri ve askeri erkan katıldı. GÖRÜNTÜ SIRALAMASI -Şehit cenazesinin havaalanına getirilişi -Şehit cenazesinde protokol ve askeri erkanın görüntüsü -Dua edilmesi -Şehit cenazesinin askerler tarafından taşınması Haber-Kamera ERZİNCAN, (DHA)

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