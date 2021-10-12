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Eski Pentagon yetkilisi ABD'nin Çin'e karşı siber savaşı kaybettiğini söyledi - Son Dakika

Eski Pentagon yetkilisi ABD'nin Çin'e karşı siber savaşı kaybettiğini söyledi

12.10.2021 23:28
Eski Pentagon yetkilisi ABD'nin Çin'e karşı siber savaşı kaybettiğini söyledi

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) istifa eden en kıdemli siber güvenlik yönetici Nicholas Chaillan, ülkesinin Çin'e karşı siber rekabeti kaybettiğini, ABD'nin bazı kurumlarının siber ve yapay zeka kapasitesinin bu ülke ile karşılaştırıldığında "anaokulu" seviyesinde olduğunu söyledi.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) istifa eden en kıdemli siber güvenlik yönetici Nicholas Chaillan, ülkesinin Çin'e karşı siber rekabeti kaybettiğini, ABD'nin bazı kurumlarının siber ve yapay zeka kapasitesinin bu ülke ile karşılaştırıldığında "anaokulu" seviyesinde olduğunu söyledi.

2018'de Hava Kuvvetleri Baş Yazılım Yetkilisi olarak görev yapan Chaillan, İngiliz Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada, ABD'nin siber güvenlik kabiliyetini eleştirdi.

Chaillan, Çin'in siber ve yapay zeka konusunda ABD'nin çok önünde olduğunu ifade ederek, "15 yıl içinde Çin ile çatışma şansımız olmayacak. Şu anda iş zaten bitmiş. Bana göre çoktan (siber rekabet) bitmiş." ifadesini kullandı.

Google'ınABD hükümetiyle iş birliği yapmayı reddetmesinden dolayı Amerikan ulusal güvenliğinin zarar gördüğünü ifade eden Chaillan, ABD'nin bazı kurumlarının yapay zeka ve siber kapasitesinin Çin ile karşılaştırıldığında "anaokulu seviyesinde" kaldığını belirtti.

Chaillan, 2 eylülde istifa ederken sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pentagon'un siber güvenliğe ve yapay zeka teknolojisine para harcama konusunda isteksiz davrandığını ileri sürmüştü.

Konuya ilişkin soruları yanıtlayan Pentagon sözcüsü John Kirby, söz konusu eski yetkilinin sözlerini değerlendirmeyeceğini ancak Bakanlığın siber güvenlik ve yapay zeka konusuna önem verdiğini söyledi.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Yapay Zeka, Pentagon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Pentagon yetkilisi ABD'nin Çin'e karşı siber savaşı kaybettiğini söyledi - Son Dakika


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