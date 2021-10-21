Esvatini Krallığı'nda sosyal medyaya erişimin durdurulduğu iddia edildi - Son Dakika

Afrika'nın son mutlak monarşisi Esvatini Krallığı'nda demokrasi yanlısı öğrenci protestolarının toplumsal şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından, hükümetin sosyal medyaya erişimi durdurma emri verdiği iddia edildi.

Swaziland News'in haberinde, hükümetin, ülkedeki tüm internet sağlayıcı firmalara sosyal medyaya erişimi durdurmaları talimatı verdiği belirtildi.

Habere göre, Enformasyon Bakanı Prenses Sikhanyiso Dlamini'nin imzasını taşıyan talimatnamede, bu kararın ülke çapında yaşanan şiddet olaylarına katkı sağlayan bilgi kirliliğinin önüne geçmek için alındığı ifade edildi.

Esvatini'de ekim ayı içerisinde öğrenciler tarafından eğitim şartlarının iyileştirilmesi ve tutuklu milletvekilleri Bacede Mabuza ile Mthandeni Dube'nin serbest bırakılması talebiyle başlatılan gösteriler kısa sürede toplumsal şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Yaşanan olayların ardından en az 82 okulda eğitime ara verilmişti.

Hükümet olayları bastırmak için 11 Ekim'de orduyu görevlendirmişti.

Temmuzda yaşanan olaylarda en az 27 kişi hayatını kaybetmişti

Esvatini Krallığı'nda temmuzda gerçekleştirilen Kral 3'üncü Mswati karşıtı gösterilerde, polisin müdahalesi sonucu şiddet olayları yaşanmıştı.

Hükümet, şiddet olaylarında 27 kişinin hayatını kaybettiğini, yüksek maddi hasar meydana geldiğini ve 5 bin kişinin işinden olduğunu duyurmuştu.

Muhalifler ise ülkede yaklaşık 60 protestocunun güvenlik kuvvetlerince öldürüldüğünü iddia etmişti.

Milletvekilleri Mabuza ve Dube, olaylarla ilişkileri olduğu gerekçesiyle 29 Temmuz'da tutuklanmıştı.